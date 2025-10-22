Família Lima celebra o Natal com show especial no Recife

Com três décadas de carreira, grupo mistura música erudita e pop em apresentação marcada por clássicos natalinos e emoção.

Família Lima traz show especial ao Recife (Divulgação)

A Família Lima desembarca no Recife para uma apresentação especial de Natal no projeto RioMar Encontros, promovido pelo RioMar Recife. O show acontece no próximo dia 31 de outubro, às 19h, no Teatro RioMar, marcando o início da programação natalina do shopping. Os ingressos estão à venda a parti de R$ R$ 20.

Com mais de 30 anos de trajetória, o grupo é conhecido por misturar música erudita e popular em um repertório diverso que vai do pop ao rock, sem deixar de lado os clássicos natalinos. A proposta é envolver o público em uma atmosfera de celebração e emoção, com arranjos originais que mostram a versatilidade e a técnica dos músicos.

A formação conta com Lucas Lima, Amon Lima, Moisés Lima, Allen de Campos Lima, além dos músicos convidados Marcell Cardoso (bateria) e Bruno Piapara (guitarra). No palco, o grupo promete uma experiência musical completa, mesclando virtuosismo e sensibilidade em interpretações que encantam diferentes gerações.

O evento é um projeto cultural que promove apresentações exclusivas e intimistas, valorizando a boa música e o contato direto com o público. Nesta edição especial, o evento abre oficialmente o Natal do shopping, reforçando o clima de alegria e confraternização da época.