Prefeito lamenta acidente de ônibus no Agreste: "Vieram com o propósito de trabalhar, comprar, lutar por dias melhores"

O prefeito de Santa Cruz do Capibaribe, Helinho Aragão (PSD), decretou luto oficial de três dias e lamentou o acidente de ônibus que matou ao menos 15 pessoas, na noite de sexta-feira (17), na BR-423, entre Paranatama e Saloá. "Vieram até Santa Cruz do Capibaribe com o propósito que a gente reconhece de longe: trabalhar, comprar, lutar por dias melhores", afirmou.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus havia saído originalmente de Brumado, município no interior da Bahia, localizado a cerca de 1.140 quilômetros de Santa Cruz, para uma excursão no polo de confecções da cidade pernambucana.

A suspeita é que, na volta para a Bahia, o motorista tenha perdido o controle do veículo, invadido a contramão e colidido com um barranco de areia às margens da rodovia.

“Passaram pelo nosso Moda Center, fizeram parte da nossa rotina de feira, movimentaram a economia da nossa cidade. E por tudo isso, sentimos como se fossem nossos," declarou o prefeito.

Segundo o gestor, o decreto de luto oficial é uma forma de expressar "respeito à história, à luta e à dignidade de cada uma dessas vítimas", além de prestar solidariedade aos feridos que "seguem hospitalizados, lutando para sobreviver," completou.

O vice-prefeito, Flávio Pontes (Republicanos), também manifestou “profundo pesar” pelo acidente. "Entre as vítimas, estavam trabalhadores e trabalhadoras que semanalmente vinham a Santa Cruz do Capibaribe em busca de oportunidades, ajudando a movimentar nossa economia e fortalecendo o comércio que tanto nos orgulha. Pessoas que deixavam suas casas, suas famílias, com o sonho de garantir dias melhores," afirmou.

Conforme a PRF, o motorista realizou teste de bafômetro e teve resultado normal. Ele sofreu ferimentos leves e, após ser atendido em uma unidade de saúde, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.

As causas do sinistro ainda estão sendo apuradas. O caso será investigado pela Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Até o momento, a Secretaria de Defesa Social (SDS) não se manifestou sobre o ocorrido.