Ana Lúcia do Coco comanda oficina gratuita no Cais do Sertão

Atividade integra a mostra Vidas em Cordel e celebra a cultura popular com dança, música e tradição familiar

Oficina gratuita com Ana Lúcia do Coco acontece neste sábado (18) (Divulgação)

Os segredos do coco serão revelados neste sábado (18), às 15h, em uma oficina gratuita ministrada pela Patrimônio Vivo de Pernambuco, Ana Lúcia do Coco, no Cais do Sertão, no Recife Antigo. A atividade faz parte da programação da exposição Vidas em Cordel, promovida pelo Museu da Pessoa.

Durante a oficina, o público poderá aprender sobre os passos da dança e o uso de instrumentos tradicionais como alfaia, ganzá e pandeiro. O encontro também contará com a presença de familiares da mestra: Mestra Totoca (filha), Cíntia e Simeia (netas), Lucas (sobrinho) e Matheus (bisneto). A entrada é gratuita, com distribuição de ingressos uma hora antes do início.

A mostra Vidas em Cordel homenageia Ana Lúcia e outros nomes por meio de cordéis e xilogravuras que transformam histórias de vida em arte. A visitação acontece de terça a sexta, das 10h às 16h, e aos sábados e domingos, das 13h às 18h.