Gravado no Recife, 'A Primavera' se prepara para estrear nos cinemas

(Divulgação)

O poeta recifense Jeová (vivido por Luiz de Aquino) tem sua vida transformada a partir do encontro com a garota de programa Maria Suzanne (Eduarda Rocha). Essa premissa é apenas um pequeno ponto de partida por onde vão atravessar as imagens alucinatórias de A Primavera, novo filme do pernambucano Daniel Aragão (de Boa Sorte, Meu Amor) em parceria com Sérgio Bivar, estreante em longa-metragem.

Em cartaz no Recife a partir do dia 23 de outubro, a ficção ambienta o público nos mais diversos cenários da capital pernambucana, explorando a variedade das figuras que perambulam sobretudo a parte histórica da cidade. Imagens amplas e ocasionalmente abstratas revelam uma série de temáticas sobre a arte pernambucana, a desvalorização do centro, as dificuldades de comunicação e as marcas deixadas pelos amores. O elenco conta ainda com participações de Guilherme Milleron, João Menezes, Ruibeni Sales, Marlon Silva e Aramis Trindade.

Sérgio Bivar, autor do roteiro, conta que a ideia do filme surgiu de uma figura real. "Passava sempre pelo Bar Central, reduto boêmio conhecido do Recife, um poeta chamado Haroldo, panfletando poesias", relembra. "Além do conteúdo, o que distinguia aquele papel de um mero informe publicitário era que a entrega estava condicionada à contrapartida de alguma moeda, não somente para ajudar na sua subsistência, mas implicando também no seu reconhecimento como artista".

Daniel Aragão, também responsável pela fotografia e montagem de A Primavera, enfatiza o espírito urgente em que o longa foi rodado. "A filmagem não representou um acontecimento na cidade. Não houve fechamento de vias, equipe policial etc. Ela somente aconteceu dentro das possibilidades que se abriam, o resultado foi um verdadeiro presente. Seria impossível refilmar esse filme”, afirma o diretor.