Futuro Black é lançada no Recife com foco em inclusão e inovação

Futuro Black destaca vozes negras em programação no Recife (Divulgação)

Com o propósito de impulsionar vidas negras por meio da tecnologia e da inclusão, a Futuro Black fará seu lançamento oficial durante o REC’n’Play 2025, que acontece entre os dias 15 e 18 de outubro, no Bairro do Recife. A empresa social marca presença no festival com uma série de atividades que provocam reflexões sobre raça, gênero, empregabilidade e inovação social.

A programação tem início nesta quarta-feira, às 10h, com a oficina “Decisões baseadas em dados: pesquisa e visualização de dados que contam história”, ministrada por Thiago Augustto, Iron Santos e Welton L. Santos. A proposta é transformar o espaço urbano em um laboratório vivo, unindo pesquisa e tecnologia para analisar como diferentes experiências impactam a vida de pessoas negras.

Já na sexta-feira (17), às 14h, será realizada a mesa redonda “Transfuturos: periferia, trabalho e narrativas de resistência”, reunindo vozes como Raquel Virgínia, Samantha Vallentine, Paulo Chateaubriand, Gaby Lima e Willy Henrique. O debate propõe uma escuta ativa sobre os caminhos da população trans e periférica no mercado de trabalho e a potência criativa das comunidades como espaços de transformação.

Encerrando as atividades, no dia 18, às 10h, o case “Futuro Black: como as tecnologias podem criar ecossistemas de empregabilidade de grupos subrepresentados” apresenta a trajetória da plataforma como banco de talentos negros. O encontro reforça o compromisso da iniciativa em utilizar a inovação e os dados como ferramentas de justiça racial e de construção de oportunidades mais igualitárias.