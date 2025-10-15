Revinda ocupa Olinda com dança, poesia e música gratuita neste sábado (18)

Espetáculo Revinda chega a Olinda com celebração à cultura preta (Vanessa Alcântara)

O espetáculo itinerante Revinda chega a Olinda neste sábado (18), com uma apresentação gratuita na Praça Laura Nigro, no Sítio Histórico da cidade. A proposta, que une dança, música, poesia, artes visuais e Libras, tem como foco dar visibilidade às dores, revoltas e conquistas do povo preto e periférico. A dançarina Rebeca Gondim, que conduz a performance, divide o palco com artistas olindenses em uma noite de celebração e resistência cultural.

O evento começa às 17h30, mas antes, às 16h, haverá um aulão de frevo comandado pelo grupo Brincantes das Ladeiras, dos Mestres Wilson e Francis. Ambos também participam do espetáculo, ao lado das artistas Paloma Granjeiro, Mayara Ferreira e Neris Rodrigues. Ao fim da apresentação, o público poderá participar de um bate-papo com os artistas.

Contemplado pelo Funcultura PE, o Revinda segue em itinerância por outras quatro cidades em novembro: Camaragibe (1º), Caruaru (8), Triunfo (21) e Arcoverde (23). A escolha dos locais foi pensada para promover encontros com coletivos e artistas que, assim como Rebeca, fazem da arte um espaço de escuta, resistência e fortalecimento comunitário.

Rebeca Gondim é passista de frevo, professora e pesquisadora da dança, com trajetória marcada pela valorização das expressões populares. Integrante de coletivos culturais, ela vê no movimento um caminho de transformação. “Minha alfabetização de mundo foi pelo frevo, que me apresentou o maracatu, o caboclinho e o coco. O frevo me ensinou a enxergar o mundo com corpo e ancestralidade”, afirma a artista.