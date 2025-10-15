Raul Seixas, o Musical" desembarca no Recife em novembro
Montagem estrelada por Bruce Gomlevsky tem sessão única no Teatro RioMar e mergulha na mente criativa do eterno Maluco Beleza.
Publicado: 15/10/2025 às 10:24
Musical sobre Raul Seixas estreia no Recife (Divulgação)
“Raul Seixas, o Musical” chega ao Recife pela primeira vez para única sessão no dia 1º de novembro, no Teatro RioMar. Baseado em manuscritos originais do cantor cedidos pela família, o espetáculo traz Bruce Gomlevsky, premiado por sua interpretação do Maluco Beleza, em uma performance confessional que percorre a mente inquieta de Raul durante uma noite insone.
O musical revisita a trajetória do compositor, refletindo sobre arte e questionando os rumos do Brasil. Estreado no ano passado e elogiado pela crítica por sua fidelidade à essência do músico, o espetáculo já foi assistido por 30 mil pessoas, consolidando-se como uma experiência única para fãs de Raul Seixas e admiradores da música brasileira.