Morre artista plástico Drew Struzan, responsável por pôsteres de filme icônicos

Drew Struzan faleceu na última segunda (13) aos 78 anos; ele fez os cartazes de clássicos como 'Star Wars' e 'Indiana Jones'

(Foto: Getty Images)

Famoso por alguns dos mais emblemáticos cartazes da história do cinema, o artista plástico Drew Struzan faleceu na última segunda-feira (13). A notícia foi confirmada pelo próprio Instagram dele, em publicação assinada pelo seu irmão, Greg Struzan.

"Sentimos que é importante que todos saibam quantas vezes ele expressou a alegria que sentia ao saber o quanto vocês apreciavam a sua arte", destacou a postagem.

Responsável pelos pôsteres de franquias como Star Wars, Indiana Jones, Os Goonies, De Volta para o Futuro e Harry Potter, além de Blade Runner: O Caçador de Andróides e O Enigma de Outro Mundo, Drew Struzan era considerado por cineastas como Steven Spielberg, seu colaborador frequente, um dos maiores ilustradores vivos. “Ele fez arte-evento”, disse o diretor.