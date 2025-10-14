'Cantiga à Pedra do Reino', de Lucinha Guerra, retorna ao palco

Cantora pernambucana Lucinha Guerra faz duas apresentações do espetáculo 'Cantiga à Pedra do Reino', inspirado nas mulheres que marcaram a vida de Ariano Suassuna

(Foto: Rafael Vieira/DP)

Resgatando canções aprendidas com o mestre do Movimento Armorial, a cantora e multiartista pernambucana Lucinha Guerra retorna com Cantiga à Pedra do Reino para duas apresentações, na sexta (17) e no sábado (18), às 19h30, no Teatro Arraial Ariano Suassuna, na Rua da Aurora. O espetáculo faz parte do projeto 'Teatro é ao Vivo, Vá Ver' e os ingressos já estão disponíveis e podem ser adquiridos através do Ticket Simples.

A apresentação, que conta com de Percy Marques (no violão) e João Guerra (filho da artista, no violoncelo), combina as canções com contação de histórias que envolvem diferentes mulheres que perpassam a vida e obra de Ariano Suassuna. O escritor paraibano teve grande influência artística em toda a carreira de Lucinha, cantora e compositora de formação erudita e popular, com mais de 30 anos de carreira.

A direção é do artista plástico Romero de Andrade Lima, um dos principais nomes que deram sequência ao movimento iniciado pelo escritor paraibano, e as participações especiais incluem Célia Meira, Laura Sivini, Hortênsia Mariana e Isaar.

“Preservar o legado de Ariano é um enorme privilégio para mim, que pude conviver com ele e aprender tanta coisa sobre o poder do nosso povo, da nossa cultura, da nossa música”, afirma a cantora. “Esse espetáculo mostra o lado feminino da obra dele, que nem todo mundo conhece, e celebra a diversidade de mulheres que formaram aquela mente genial que influencia até hoje a identidade nordestina e brasileira”.