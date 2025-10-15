XXIV Expo de Artes promove encontro de 118 artistas pernambucanos

Nova edição da Expo de Artes, no Museu do Estado de Pernambuco, ocorre nesta quarta (15)

Carlos Pragana será o grande homenageado desta edição (Divulgação)

O Museu do Estado de Pernambuco será o cenário de uma noite que une sensibilidade, propósito e cultura. Nesta quarta-feira, o Imip realiza a abertura da XXIV Expo de Artes, sob direção da Agência Inspiração, reunindo 118 artistas pernambucanos em um encontro que celebra a força criativa local e o poder transformador da arte.

Nesta edição, a homenagem é dedicada a Carlos Pragana, que nos deixou em janeiro último, um artista cuja generosidade e vínculo com o Imip deixaram uma marca profunda. Sua obra será reinterpretada em uma instalação imersiva, que mescla video mapping, luz e som, proporcionando ao público uma experiência sensorial que ultrapassa as fronteiras da contemplação. Entre os artistas que terão trabalhos expostos, estão Roberto Ploeg, Max Motta, Romero de Andrade Lima, Ana Paula Cascão, Antônio Mendes e André Valença.

Cinquenta por cento da renda obtida com a venda das obras será revertida para o Setor de Oncologia do Imip, referência no atendimento gratuito e humanizado a pacientes em situação de vulnerabilidade no Nordeste.

O evento conta com o apoio de marcas que acreditam no impacto social da cultura. Entre os patrocinadores master estão o Bradesco e a Iquine, que se unem ao instituto nessa jornada de arte e solidariedade.

Para a noite de abertura, a Pitú assina um bar de drinques completo, enquanto o badalado DJ Magal comanda o som e a Orquestra Bravo apresenta um repertório exclusivo para o evento.

Com curadoria de Rinaldo Carvalho, a mostra reforça o compromisso do Imip em promover inclusão, solidariedade e arte acessível a todos. A exposição estará aberta ao público de 17 de outubro a 2 de novembro, no próprio Mepe, com entrada gratuita.