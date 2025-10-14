Ana Castela traz seus hits para show em Olinda, neste sábado (18)
Com mais de 380 milhões de streams, a boiadeira promete uma noite com performance marcantes
Publicado: 14/10/2025 às 17:26
Ana Castela, a boiadeira, se apresenta neste sábado (18), em Olinda (Rodolfo Magalhães)
Fenômeno do sertanejo e uma das artistas mais ouvidas do país, Ana Castela desembarca em Pernambuco neste sábado (18) para se apresentar pela primeira vez no palco do Classic Hall, em Olinda. Com início previsto para as 20h, o show promete reunir uma multidão de fãs para cantar os maiores sucessos da boiadeira, que conquistou o público com carisma e autenticidade.
A expectativa é de casa lotada e um espetáculo marcado por grandes hits, efeitos visuais e a energia característica das apresentações da artista.
Aos 21 anos, Ana Castela coleciona números impressionantes: mais de 380 milhões de streams e 13 milhões de ouvintes mensais nas plataformas digitais. No repertório, canções como “Pipoco”, “Nosso Quadro” e “As Menina da Pecuária”, além de parcerias com Alok, Gusttavo Lima e Alexandre Pires, reforçam o sucesso meteórico da cantora que se tornou símbolo da nova geração do sertanejo.