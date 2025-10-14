Chefs assinam cardápio do Jantar Solidário da Vitória Régia, no Recife

Evento acontece no Clube Alemão do Recife e arrecadará fundos para a Casa da Criança Marcelo Asfora

Festa da Vitória Régia: chefs se reúnem em jantar beneficente no Recife (Reprodução/Redes Sociais)

O Jantar Solidário, prévia da 46ª edição da Festa da Vitória Régia, será realizado nesta quarta-feira (15), no Clube Alemão do Recife. O evento reunirá chefs da gastronomia pernambucana, como César Santos, Duda Colaço, Rapha Vasconcelos e Anna Corinna, além da equipe do Instituto César Santos. A iniciativa também envolve a coordenação da tradicional festa, que acontecerá entre os dias 7 e 9 de novembro, com foco em sustentabilidade e economia criativa.

Os ingressos podem ser adquiridos de forma individual ou em mesas para 6, 8 ou 10 pessoas. O menu, servido em quatro etapas, inclui entrada, dois pratos principais e sobremesa, com bebidas não alcoólicas inclusas. A carta de vinhos é assinada pela Wine Concept, e a noite contará com música ao vivo.

Toda a renda será revertida para a Casa da Criança Marcelo Asfora, que acolhe jovens de 7 a 14 anos, promovendo oportunidades e um futuro digno.