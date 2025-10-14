° / °
Viver
COMÉDIA

Rafael Portugal apresenta novo show de stand-up no Recife

Com sessão única, humortista traz "Tô Só Desabafando" ao Teatro Guararapes no dia 24 de outubro

Derick Souza

Publicado: 14/10/2025 às 09:45

Seguir no Google News Seguir

Humorista se apresenta no Teatro Guararapes em sessão única/Paulo/Globo

Humorista se apresenta no Teatro Guararapes em sessão única (Paulo/Globo)

O comediante Rafael Portugal, conhecido por seu humor leve e espontâneo, chega ao Recife no dia 24 de outubro, às 20h, no Teatro Guararapes, com o espetáculo “Tô Só Desabafando”. A sessão única promete arrancar boas risadas do público com observações sobre o cotidiano e situações comuns transformadas em piadas cheias de improviso.

No novo show de stand-up, Rafael aborda de forma divertida temas do dia a dia, bastidores da TV e histórias inusitadas, em um formato dinâmico que mistura interação com o público e momentos de pura espontaneidade.

Veja também:

“Esse show novo está muito especial para mim. Estou trazendo um texto totalmente diferente, cheio de histórias novas e situações inusitadas do dia a dia. Tem interação com a plateia e é para rir do começo ao fim”, comenta o humorista.

Rafael Portugal , Recife , Stand-up
Mais de Viver

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP

X