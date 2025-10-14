Rafael Portugal apresenta novo show de stand-up no Recife
Com sessão única, humortista traz "Tô Só Desabafando" ao Teatro Guararapes no dia 24 de outubro
Publicado: 14/10/2025 às 09:45
Humorista se apresenta no Teatro Guararapes em sessão única (Paulo/Globo)
O comediante Rafael Portugal, conhecido por seu humor leve e espontâneo, chega ao Recife no dia 24 de outubro, às 20h, no Teatro Guararapes, com o espetáculo “Tô Só Desabafando”. A sessão única promete arrancar boas risadas do público com observações sobre o cotidiano e situações comuns transformadas em piadas cheias de improviso.
No novo show de stand-up, Rafael aborda de forma divertida temas do dia a dia, bastidores da TV e histórias inusitadas, em um formato dinâmico que mistura interação com o público e momentos de pura espontaneidade.
“Esse show novo está muito especial para mim. Estou trazendo um texto totalmente diferente, cheio de histórias novas e situações inusitadas do dia a dia. Tem interação com a plateia e é para rir do começo ao fim”, comenta o humorista.