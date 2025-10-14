Residência artística França-Brasil recebe cineasta Murielle Thierrin no Recife

Cineasta da Guiana Francesa desenvolve roteiro de longa e participa de painel sobre coprodução internacional durante a Temporada França-Brasil 2025

Cineasta da Guiana Francesa participa de residência do BrLab, no Recife (Reprodução)

O Laboratório de Desenvolvimento de Projetos Audiovisuais no Brasil (BrLab) deu início, no Recife, a uma nova residência artística como parte da Temporada França-Brasil 2025. A iniciativa, promovida pela Klaxon Cultura Audiovisual em parceria com a Embaixada da França, Institut Français, Instituto Guimarães Rosa e Tatino Films, recebe ao longo de outubro a cineasta e roteirista Murielle Thierrin, da Guiana Francesa.

Durante o programa, Murielle desenvolve o roteiro de seu longa-metragem Pour Quelques Grammes, que acompanha a amizade entre duas jovens guianenses forçadas a trabalhar como “mulas” do narcotráfico. A residência também contará com um painel aberto ao público, no dia 21 de outubro, às 19h30, no Cinema da Fundação – Sala Derby, com participação de Murielle, Nara Aragão e Rachel Daisy Ellis, sobre coprodução internacional e cooperação entre Brasil e Guiana Francesa.

Com passagem por festivais e programas internacionais, Murielle acumula experiências no Cinéfondation Atelier de Cannes, na EWA Mentoring e na IFP Week. Em sua estadia no Recife, ela recebe consultoria dos especialistas Miguel Machalski e Anna Ciennik, que já atuaram em projetos exibidos em Cannes, Locarno e Angoulême. Para a cineasta, a residência oferece “um espaço raro de troca e reflexão entre países latino-americanos, num contexto que valoriza narrativas pouco contadas e enraizadas em nossas realidades”.

A residência integra as ações da Temporada França-Brasil 2025, que celebra 200 anos de relações diplomáticas entre os dois países. O programa acontece de abril a setembro na França e de agosto a dezembro no Brasil, com eventos culturais e iniciativas de cooperação artística e educativa, reforçando o diálogo entre as duas nações.