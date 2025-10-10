Autor de Meio do Céu, Ubiratan Muarrek participa da XV Bienal do Livro de PE

Ubiratan Muarrek debate arte, educação e o olhar nordestino em sua obra (Divulgação)

O escritor Ubiratan Muarrek retorna ao Recife para participar da XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco. Ele se apresenta neste domingo (12), às 18h, no Palco Petrobras, ao lado da educadora Fernanda Pessoa. O autor chega à cidade após o lançamento de Meio do Céu, sua mais recente obra de ficção, que teve estreia marcante na Livraria do Jardim, reunindo mais de 300 pessoas.

Descrito pela crítica como uma tragicomédia entre Esperando Godot e O Auto da Compadecida, o livro se passa em Londres, no dia da queda do Concorde, em 2000, e acompanha duas amigas recifenses que refletem sobre temas como herança colonial, racismo e identidade. Com linguagem teatral e tom filosófico, Muarrek transforma o Recife em personagem e símbolo das contradições brasileiras.

Durante a Bienal, o autor também apresenta dois novos projetos. O primeiro é a série documental Crianças do Cariri, coproduzida pela Miração Filmes para a TV Brasil, com estreia prevista para 2026. A produção retrata a infância no sertão cearense como guardiã da memória e da cultura local. Já o segundo projeto, Mãe Coragem em Canudos, adapta o clássico de Brecht para o sertão baiano, trazendo a atriz Fátima Patrício no papel principal.

Essas produções consolidam o mergulho de Muarrek no Nordeste, região que ele define como berço cultural e centro de reflexão sobre o Brasil contemporâneo. Ao lado de Fernanda Pessoa, o autor promete um encontro que une literatura, teatro, educação e debate social, reafirmando seu olhar crítico e sensível sobre o país.