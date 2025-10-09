Hugo Monteiro lança livro sobre educação moderna na Bienal

Esscritor Hugo Monteiro lança novo livro nesta quinta (Divulgação)

O professor e pesquisador Hugo Monteiro lança nesta quinta-feira (9), às 17h, na XV Bienal Internacional do Livro de Pernambuco, em Olinda, o livro ‘Agora o meu chão são as nuvens’, pela Autêntica Editora.

Na obra, o autor, conhecido por títulos como a geração do quarto, reflete sobre os desafios de educar filhos em tempos de pressa, tecnologia e vínculos frágeis, propondo um olhar mais sensível e humano sobre as relações familiares.

Hugo participa ainda da mesa “Sobre as nossas famílias”, com mediação de Mirtes Renata, onde deve aprofundar os temas abordados no livro e dialogar com o público sobre afetos, educação e contemporaneidade.