O grupo A Cocada celebra 25 anos com grande sambada em Olinda

Sambada do Coco acontece neste sábado (11), em Olinda (Divulgação)

O grupo A Cocada celebra 25 anos com uma grande Sambada de Coco neste sábado (11), a partir das 22h, na Praça do Amaro Branco, em Olinda. O evento contará com apresentações de Mestre Bidoga, Coco do Farol e convidados especiais, além do tradicional “parabéns” coletivo à meia-noite.

Fundado no bairro do Amaro Branco, um dos mais antigos quilombos urbanos do país, A Cocada se consolidou como referência do coco de roda em Pernambuco, reunindo artistas e moradores para preservar a tradição e a memória cultural da região.

Ao longo de sua trajetória, o grupo promove projetos como “Se Tem Coco, Tem Cocada” e “Abril pro Coco”, que combinam apresentações, oficinas e rodas de conversa para aproximar diferentes gerações. A Sambada da Cocada, realizada mensalmente há 12 anos, é um dos principais encontros culturais do território.

Recentemente, o grupo lançou a iniciativa “A Cocadinha”, voltada para crianças que aprendem a tocar coco com o Mestre Beto, garantindo a continuidade da tradição. Em 2025, A Cocada conquistou o título de Ponto de Cultura, fortalecendo ações comunitárias e a formação de novos talentos. A entrada é gratuita.