Caike Souza lança álbum de estreia 'Entre Flores e Dores' no Teatro Luiz Mendonça

Voz promissora da música nacional, o cantor de 23 anos apresenta seu primeiro álbum autoral, intitulado Entre Flores e Dores, em show neste sábado, no Teatro Luiz Mendonça

Caike Souza é uma das promessas da música brasileira (Foto: Bruno Stefan)

Diretamente de Arcoverde, no coração do Sertão pernambucano, surge o nome que ajuda a escrever o próximo capítulo da música brasileira: Caike Souza. Aos 23 anos, ele apresenta seu aguardado álbum autoral, Entre Flores e Dores, com letras que traduzem a sensibilidade de quem veio para ficar. O projeto será lançado ao vivo neste sábado, às 20h, no palco do Teatro Luiz Mendonça.



Por trás de uma trajetória meteórica, há uma história de dedicação que começou ainda na infância, aos 6 anos, em uma igreja de sua cidade, e que encorpou nas apresentações com o irmão pela noite interiorana. O destino bateu à porta em 2019, quando Caike começou a compartilhar seu talento na internet.

Dois anos depois, a viralização de um vídeo rendeu uma série de conquistas memoráveis: participações em shows de Guilherme Arantes e Oswaldo Montenegro, gravação com Wesley Safadão, o apadrinhamento de Dorgival Dantas e, como reconhecimento máximo, a bênção artística de Milton Nascimento.



Após ganhar notoriedade com releituras de Caetano Veloso e Cazuza, o cantor assume o comando da própria história com um disco inteiramente autoral. “É um álbum que imprime ainda mais da minha personalidade e representa um grande avanço na minha carreira”, conta ele ao Viver, em conversa exclusiva. Entre Flores e Dores revela quem é Caike para além da voz que vem encantando o país, explorando a diversidade de sentimentos que envolvem um tema tão delicado quanto o amor.



As faixas escolhidas revelam diferentes tons desse universo. De um total de 40 músicas escritas, foram selecionadas 10 para o álbum. “Consegui escrever abertamente sobre tudo: uma ilusão amorosa, um amor que deu certo, alguém que te irrita…”, ressalta. Nas Coisas Tão Mais Lindas, sua preferida, exala delicadeza. Já Sem Pisar no Chão, parceria com Solange Almeida, entrega o forró romântico que o tema merece.



Entre tantas vivências, uma se tornou especialmente marcante por ter gravado Há de Ser Pra Sempre com Martins, na qual contam de forma singela uma história de amor. “É um amigo que admiro e tenho a honra de ter ao meu lado”, comemora o cantor. A amizade, que era virtual há três anos, foi coroada no primeiro encontro presencial deles, realizado este ano, quando gravaram um vídeo cantando a música.



Todo esse percurso criativo e emocional culmina neste sábado, em que também fará sua estreia no palco do Luiz Mendonça. “É um teatro lindíssimo que ainda não conheço pessoalmente, só pelas imagens”, revela Caike, em um misto de ansiedade e euforia. Chamado por alguns de “novo Caetano Veloso”, ele chega para provar que é, antes de tudo, o primeiro Caike Souza.