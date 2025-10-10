Fim de semana nomes consagrados e novas vozes em Pernambuco

Ana Carolina e o tributo de Julia Vargas e Natascha Falcão são algumas das atrações neste final de semana (Fotos: Divulgação e Maria Júlia Magalhães)

O fim de semana será de grandes (re)encontros na cena cultural pernambucana. Entre os destaques, Edson Cordeiro se apresenta nesta sexta-feira no Teatro do Parque pelo Projeto Seis e Meia, enquanto Roberto Carlos desembarca no Recife com a turnê Eu Ofereço Flores, neste sábado e domingo, no Geraldão. Já Julia Vargas e Natascha Falcão sobem ao palco da Casa Estação da Luz, também no sábado, às 18h30, em um tributo à força criativa de Rita Lee e Gal Costa. Em clima de celebração, Ana Carolina chega a Olinda para comemorar 25 anos de carreira com o espetáculo 25 Anas, às 20h, no Classic Hall.



É uma volta que reafirma, mais de duas décadas após o hit O Avesso dos Ponteiros, o quanto o verso “o tempo faz tudo valer a pena” ganhou sentido ao longo de sua trajetória. Desde seu álbum de estreia, em 1999, a artista forjou uma carreira que ressoa de Norte a Sul do país, com mais de cinco milhões de discos vendidos embalados por sucessos como Garganta, Quem de Nós Dois e Encostar na Tua. No Classic Hall, os fãs poderão reviver esses grandes momentos ao lado de novidades do EP Ainda Já, que recebem sua primeira execução ao vivo nesta turnê especial.



Enquanto isso, na Casa Estação da Luz, Julia Vargas e Natascha Falcão prestam sua homenagem ao legado de Rita Lee e Gal Costa no espetáculo Lee-Gal. O show reúne clássicos como Vapor Barato, Ovelha Negra e Baby, reinterpretados pelas vozes potentes das duas cantoras, que representam a nova geração da música brasileira.



A fusão entre o passado e o presente se complementam na abordagem do tributo. Através de arranjos contemporâneos, Julia e Natascha capturam a essência libertária e criativa que consagrou Rita Lee e Gal Costa, transportando para os dias atuais a ousadia que marcou a carreira das duas artistas homenageadas. Por dias como esses, Pernambuco prova mais uma vez por que permanece como um dos principais cenários onde a música brasileira escreve seus capítulos mais significativos