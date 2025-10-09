Agreste de Pernambuco recebe sua primeira Bienal da Gravura

Com programação gratuita e diversificada, a Mostra faz ponte entre produção tradicional e contemporânea da gravura

Wander Rocha é oficineiro (Foto: Divulgação)

O estado de Pernambuco, que possui gravuristas de renome nacional como J. Borges e Gilvan Samico, receberá sua primeira Bienal da Gravura. Trata-se da GRR! Bienal da Gravura no Agreste, que acontecerá de 10 a 19 de outubro em Caruaru. A Mostra contará com 1.025 obras de artistas locais, nacionais e internacionais. De acordo com Pombo, uma das curadoras, o evento "busca valorizar tanto os gravuristas emergentes quanto os consolidados, com foco especial em unir a produção artística e apresentar ao público de Caruaru e cidades vizinhas o que está sendo produzido na gravura contemporânea".

A 1ª GRR! Bienal da Gravura no Agreste acontecerá no Armazém da Criatividade/Porto Digital e será composta por dois setores. A Seção Mundos, com curadoria de Ludmila Siviero e Vitor Pedroso, reunirá 1000 peças do Escambo Gráfico, uma das maiores iniciativas contemporâneas de troca de gravuras. O projeto foi criado em 2021 e já realizou exposições no Brasil e em países como México, Canadá, Suíça, Argentina, Polônia, França, Espanha, Alemanha e Portugal. Esse coletivo envolve mais de 500 artistas do Brasil e de 10 países diferentes, que trocam gravuras entre si e promovem intercâmbio artístico.

A Seção Arredores, curada por Pombo e Maroca, sócio-fundadoras da Oficina Embuá de Experimentos Gráficos, exibirá 25 obras de novos talentos da gravura pernambucana ao lado de 4 gravuras de J. Borges e Dila, ícones da xilogravura pernambucana e homenageados da Bienal. "Todas as obras da Sessão Arredores possuem audiodescrição. E a Bienal é gratuita e aberta a todos os públicos, oferecendo oficinas para crianças e adultos que desejam mergulhar na cultura do impresso ou experimentar técnicas manuais de gravura", esclarece Maroca. A programação também contará com 7 oficinas, 3 rodas de conversas e 2 visitas guiadas. Os facilitadores dessas atividades são de diversos territórios: Arapiraca-AL, Belo Horizonte-MG, Belo Jardim-PE, Bezerros-PE, Caruaru-PE, Panelas-PE, Recife-PE, Goiana-PE e São Paulo-SP.

As oficinas e rodas de conversa da 1ª GRR! Bienal da Gravura no Agreste acontecerão no Armazém da Criatividade, Boi Tira-Teima e Oficina Embuá. Já as visitas guiadas serão realizadas no Espaço do Cordel Mestre Dila, Oficina Embuá e Laboratório de Tipografia do Agreste da UFPE/CAA. O horário de visitação do público é das 9h às 18h (segunda a sexta) e de 9h às 16h (sábado). É necessário fazer inscrição no Instagram da Bienal da Gravura (@bienaldagravura) para participar das atividades paralelas do evento.

A GRR! Bienal da Gravura no Agreste é uma realização da Embuá Oficina de Experimentos Gráficos em parceria com Escambo Gráfico, Circullus. O projeto tem apoio do Armazém da Criatividade e incentivo da Política Nacional Aldir Blanc de Pernambuco (PNAB PE) e conta com acessibilidade de Ferva Acessibilidade e AF Acessibilidade.

Programação completa:

10 de outubro

19h – Vernissage com apresentação musical de Zé Barreto de Assis (Bezerros-PE) e entrega de troféus aos representantes dos homenageados: Valdez Soares (filho de Mestre Dila), Pablo Borges e Bacaro Borges (filhos de J. Borges). Local: Armazém da Criatividade.

11 de outubro

8h às 12h – Oficina de Ex-líbris com Vitor Pedroso do Escambo Gráfico (São Paulo-SP). Local: Armazém da Criatividade. Capacidade: 20 pessoas.

14h às 18h - Feira Diagrama (edição pocket)

15h às 17h – Roda de conversa: A gravura e a diluição das fronteiras culturais e artísticas no Brasil. Palestrantes: Escambo Gráfico, Coral Viajante (Recife-PE), Bacaro Borges e Pablo Borges (Bezerros-PE). Mediação: Carlos Gomes (Caruaru-PE). Local: Armazém da Criatividade.

12 de outubro

13h às 16h – Oficina de Carimbo para Crianças com Thalyta Monteiro (Belo Jardim-PE). Local: Armazém da Criatividade (jardim). Capacidade: Livre.

13 de outubro

8h às 12h – Oficina de Calogravura (Gravura em Metal) com Wander Rocha (Belo Horizonte-MG). Local: Oficina Embuá. Capacidade: 10 pessoas.

15h às 17h – Roda de conversa: A memória gráfica e o fazer artístico da gravura na contemporaneidade. Participantes: Fátima Finizola (Recife-PE), Wander Rocha (Belo Horizonte-MG) e Thalyta Monteiro (Belo Jardim-PE). Local: Armazém da Criatividade.

14 de outubro

10h – Visita guiada ao Espaço do Cordel Mestre Dila (Feira de Artesanato de Caruaru). Capacidade: 20 pessoas.

16h - Visita guiada à exposição. Local: Armazém da Criatividade. Capacidade: Livre.

15 de outubro

8h às 12h - Oficina Xilogravando com Lari e Matias da Coral Viajante (Recife-PE)

19h às 22h - Oficina de Block Print com Enfant Terrible (Panelas-PE). Local: Armazém da Criatividade. Capacidade: 20 pessoas.

16 de outubro

16h – Visita à exposição com acessibilidade - audiodescrição.

19h às 22h – Oficina de Introdução à Neogravura com Oficina Embuá (Caruaru-PE). Local: Sede do Boi Tira-Teima. Capacidade: 20 pessoas.

17 de outubro

14h às 18h – Visita guiada ao Laboratório de Tipografia do Agreste da UFPE/CAA, com Fátima Finizola. Capacidade: 20 pessoas.

18h às 21h - Oficina de Introdução à Xilogravura com Bacaro Borges. Local: Armazém da Criatividade. Capacidade: 20 pessoas.

18 de outubro

15h às 17h – Roda de conversa: Práticas gráficas e experimentações híbridas. Palestrantes: Enfant Terrible, Guadalupe Ferreira (Arapiraca-AL) e Luiza Morgado (Recife-PE). Mediação: Carlos Gomes. Local: Armazém da Criatividade.

19 de outubro

14h às 17h – Finissage: Momento de gravura coletiva com Maroca e Pombo da Oficina Embuá. Local: Praça Giacomo Mastroianni (em frente ao Assaí Supermercado). Capacidade: livre.

Horário de visitação da exposição:

Segunda a sexta: 9h às 18h

Sábado: 9h às 16h