Sambar & Love estreia nova label em tarde de pagode no Recife

Sambar & Love lança label "Sunbare" com gravação no Recife (Divulgação)

A banda pernambucana Sambar & Love lança, no dia 8 de novembro, o projeto “Sunbare”, nova label que marca também a gravação do mais novo audiovisual do grupo. O evento será realizado no Vão do Cais do Sertão, a partir das 14h, prometendo quatro horas de pagode com participações especiais e clima de alto astral.

Formado em 2011, o Sambar & Love nasceu de uma brincadeira entre amigos que se reuniam para tocar samba de roda no quintal. O que começou como diversão se transformou em um projeto com propósito: levar um samba leve, moderno e cheio de amor para o público — essência que inspira o nome da banda.

Com um audiovisual gravado anteriormente em Caruaru, o grupo conquistou espaço no cenário nordestino e passou a se apresentar em estados como Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte e Pernambuco, onde é presença constante em festas e casas de show. Misturando MPB e samba, o Sambar & Love reúne mais de 40 mil seguidores e acumula milhares de visualizações nas plataformas digitais.

Após o sucesso do projeto “Sambare de Roda”, lançado em 2023, a banda decidiu se reinventar e criou o Sunbare, mantendo a essência descontraída que a consagrou. Com produção da Festa Cheia Produções, a pré-venda de ingressos começa nesta quinta-feira (9), às 8h, com valores a partir de R$ 60.

