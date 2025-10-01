Priscila Senna lança 'Campeão dos Piores' em parceria com Simone Mendes

Campeão dos Piores" marca o início do projeto audiovisual de Priscila Senna, que celebra 15 anos de carreira e traz parcerias com artistas como Simone Mendes, Maiara & Maraisa e Liniker

Priscila Senna e Simone Mendes cantaram juntas em 'Campeão dos Piores' (Foto: Divulgação)

Nesta quinta-feira (2), Priscila Senna lança Campeão dos Piores, uma parceria com Simone Mendes que marca o início do projeto audiovisual '15 Anos – TBT da Musa'. A faixa, gravada durante uma noite histórica no Marco Zero, em Recife, é um misto de brega romântico e força interpretativa, com letras de desabafo como "Na minha vida você tá no topo dos tops, o campeão dos piores".

A escolha de Simone para a parceria foi tanto artística quanto pessoal. "Além de uma artista super talentosa, me identifico muito com ela. É uma grande mulher, uma grande esposa, uma grande mãe", explica Priscila, que acrescenta: "Quando eu penso em alguém que canta amor, uma mulher, me vem sempre ela na minha cabeça".

A realização desse dueto foi um momento carregado de emoção. "Foi muito emocionante. Era um grande sonho gravar com Simone. Felicidade e gratidão são as palavras que representam esse dia", compartilha a artista.

O público-alvo da música está bem claro para Priscila. Direcionando a mensagem para suas fãs, que representam 80% de seu público, ela declara: "Eu quero que elas escutem e se sintam fortes, empoderadas. Minhas músicas são para elas, falam de amor, de sofrência, de força feminina. É para elas se sentirem representadas".

A conexão para essa e outras parcerias do projeto nasceu de uma iniciativa direta de Priscila. "Cada parceria surgiu através das mensagens que eu mandei, no Instagram. Eu mesma mandava a música e (Simone) sempre foi maravilhosa, super generosa comigo", revela.

O audiovisual, que celebra os 15 anos de carreira de Priscila Senna, também contou com as participações de Maiara & Maraisa, Liniker, Pablo, Léo Foguete, Iguinho & Lulinha e Tayara Andrezza, e terá mais lançamentos ao longo dos próximos meses.