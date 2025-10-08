Joyce Alane celebra o Dia do Nordestino com show no Recife Antigo

Joyce Alane está em evidência com 'Casa Coração', seu álbum indicado ao Grammy Latino (Foto: Ivan Melo)

Comemorado nesta quarta-feira (8), o Dia do Nordestino se ergue como uma declaração de amor à cultura, às raízes e à força de um povo que se reconhece na própria história. É o caso da pernambucana Joyce Alane, voz em ascensão na música brasileira, que canta suas origens com orgulho. Não é à toa que a artista foi a escolhida pelo Boticário para uma ação em celebração à data, com um show no próximo sábado, às 17h30, na Rua dos Amores, no Recife Antigo.



A prova definitiva da sintonia de Joyce com as tradições regionais veio com Casa Coração, que promete emocionar a plateia. O álbum, que reimagina seis clássicos do forró ao lado de nomes como Zeca Baleiro e Chico César, rendeu à artista uma indicação ao Grammy Latino de Melhor Álbum de Música de Raízes. “Ser reconhecida contando a própria história, falando do lugar onde cresci, do que ouvia quando era criança, do espaço que me formou, é uma sensação ainda mais especial”, celebra a cantora em conversa com o Viver.



No show em homenagem ao Dia do Nordestino, Joyce leva esse mesmo espírito ao palco, reforçando a importância de preservar e espalhar a identidade que carrega na voz. “Estou muito feliz em cantar nesta data. Quero que a minha paixão e o meu orgulho atravessem o público e possam sentir e enxergar, através de mim, a beleza do lugar onde vivo”, afirma ela. “Precisamos de canções que nos façam lembrar de quem somos e de onde viemos”, diz.



Mais do que cantar, a artista convida o público a também abraçar e defender sua própria história. “Aos meus fãs, nunca percam o orgulho da nossa força e da nossa beleza. A gente luta muito para conquistar nosso espaço e carrega um calor humano que tanta gente admira. Que a gente siga com esse orgulho, espalhando o que somos com muito amor e verdade”, destaca Joyce, que é nordestina com orgulho, e um motivo de orgulho para todo nordestino.