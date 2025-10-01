Caetano Veloso é atração principal da Sala da Justiça 2026

Prévia do Carnaval pernambucano acontece em 30 de janeiro com ingressos à venda a partir de 1º de outubro

Caetano Veloso é confirmado na Sala da Justiça 2026 (Fernando Young)

Começam a ser vendidos nesta quarta-feira (1º), a partir das 18h, os ingressos para a edição de 2026 do Enquanto Isso na Sala da Justiça, uma das prévias de bloco mais tradicionais do Carnaval pernambucano. A grande novidade deste ano é a participação do cantor Caetano Veloso como atração principal, marcando a primeira vez que o artista baiano se apresenta na festa. O evento acontece no dia 30 de janeiro, no Pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco.

Criada há mais de três décadas por um grupo de amigos, a Sala da Justiça tornou-se referência de liberdade criativa, onde o público se fantasia de super-heróis, vilões e personagens da cultura pop. Ao longo dos anos, a prévia se consolidou como um marco do pré-Carnaval, reunindo milhares de pessoas em celebrações que combinam música, humor e espetáculo visual.

A festa já recebeu grandes nomes da música nacional, como Ney Matogrosso, Manu Chao, Novos Baianos, BaianaSystem, Alcione, Liniker, Elba Ramalho, Iza, Lia de Itamaracá, Nação Zumbi e Alceu Valença. Em 2026, Caetano Veloso se junta a essa lista, em um momento em que o artista prepara um novo álbum e participa de importantes festivais pelo país.