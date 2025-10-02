Caetano Veloso vai estrear no Enquanto Isso na Sala da Justiça

(Divulgação)

Já faz quase um ano desde que Caetano Veloso passou pelo solo pernambucano pela última vez — e já deu a hora dos fãs matarem a saudade. O artista acaba de ser anunciado como atração principal do Enquanto Isso na Sala da Justiça, considerada uma das maiores prévias do carnaval do estado e que está marcada para tomar o Pavilhão do Pernambuco Centro de Convenções no dia 30 de janeiro de 2026.

A edição marcará a primeira vez que Caetano, um dos nomes mais célebres da música brasileira, participa da festa caracterizada pela mistura de gerações, pela ousadia e irreverência, pelas fantasias carnavalescas e pela alegria que prepara o terreno para uma das épocas mais importantes do ano para a nossa cultura. Os ingressos já começaram a ser vendidos e a previsão é de que, com essa escalação, a brincadeira fique para a história.

O Enquanto Isso na Sala de Justiça foi criado em Olinda no ano de 1995 por um grupo de amigos e, ao longo dos anos, se transformou em um dos principais espaços de liberdade criativa da região, protagonizando a cena das fantasias durante o período pré-carnavalesco e se consagrando pelas roupas de super-heróis e vilões célebres da cultura pop. Hoje, a prévia já coleciona grandes nomes da música, como Ney Matogrosso, Alceu Valença, Elba Ramalho, Nação Zumbi, Novos Baianos, BaianaSystem e, na última edição, Liniker e Alcione.

Milhares de pessoas todos os anos vão curtir essa festa, que representa tanto a ansiedade do povo pernambucano pelo período carnavalesco quanto a sua propulsão criativa. Após três décadas de evento, a brincadeira alucinada de máscaras, música e folia agora se prepara para ser embalada por esse que está entre os mais lendários compositores da nação, que jamais escondeu seu carinho pelo carnaval pernambucano.