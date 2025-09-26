DJ Nadejda leva sonoridades do Recife à noite paulistana

Turnê em São Paulo marca expansão nacional da artista, que se apresenta na cidade em quatro festas distintas no mês de setembro

DJ e produtora musical Nadejda circula pela noite paulistana (Foto: Divulgação)

A DJ e produtora musical Nadejda, fundadora do selo MaddaM, desembarca em São Paulo para uma turnê de quatro passagens nesta sexta-feira (26) e sábado (27) . A agenda reforça a versatilidade da artista, que atravessa diferentes públicos e atmosferas da capital paulista, de bares LGBTQ+ a clubes importantes da cena eletrônica, levando a cultura de Recife para o coração da metrópole.

Com oito anos de atuação à frente da MaddaM (coletivo que promove o protagonismo de mulheres e pessoas trans por meio de cursos de música eletrônica, oficinas de discotecagem e festas com line-ups exclusivamente femininos), a artista consolida sua trajetória como uma das referências da cena eletrônica independente do Recife.

Quatro espaços, quatro experiências

A turnê em São Paulo ganha corpo em locais distintos da vida noturna. Na sexta-feira (26), Nadejda vai tocar no bar Gaspar em uma das áreas mais charmosas da cidade, a praça Dom Helder Gaspar, e também no Club Jerome, referência entre a população LGBTQ e 30+. No sábado (27), a DJ marca presença no bar lésbico Bandeira Bandeira, que vai contar com um set especial repleto de bregafunk recifense, e no D-Edge, um dos clubes mais badalados de São Paulo, reconhecido por receber nomes de peso da cena eletrônica mundial. Nesses universos tão distintos, a produtora insere sua pesquisa regional dentro dos sistemas de som mais respeitados do país.

Nadejda esteve recentemente em destaque em alguns dos maiores eventos culturais do país, como o Festival Pernambuco Meu País, em Caruaru, onde abriu e encerrou a noite de Criolo, Iza e Tiago Iorc; o Trama Moda Pernambuco, no Recife Expo Center, que reuniu moda e música autoral; e o Festival MIMO, em Olinda, que marcou o retorno após sete anos de hiato. Recentemente, a DJ também foi selecionada para o MICBR 2025 (Mercado das Indústrias Criativas do Brasil), iniciativa que mapeia e valoriza nomes da economia criativa nacional.

Seus sets transitam entre house, synthpop e brasilidades, dialogando com influências regionais do Nordeste e música retrô. Essa mistura faz com que a DJ crie uma narrativa sonora capaz de aproximar Recife do mundo, sempre unindo energia, diversidade e pista cheia.

Agenda Nadejda em São Paulo

26/09 – Gaspar (Praça Dom José Gaspar, 42, São Paulo)

26/09 – Club Jerome (Rua Mato Grosso, 398)

27/09 – Bandeira Bandeira (Rua Souza Lima, 81, São Paulo)

27/09 – D-Edge (Av. Mário de Andrade, 141, Barra Funda, São Paulo)