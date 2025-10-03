Como o Passinho do Jamal levou o brega funk "Toma Botada" ao Top 3 virais do Spotify

A música "Toma Botada", de Eo Chapa e MC Rogê, vem subindo nas paradas musicais principalmente por conta do sucesso da coreografia, com o Passinho do Jamal. Criados em Santo Amaro, no Recife, Eo Chapa e Jamal comemoram a conquista, em entrevista ao Diario.

Eo Chapa e Jamal são amigos de infância e produzem conteúdos de brega funk há mais de cinco anos. (Divulgação)

Desde que a música “Toma Botada” começou a viralizar nos últimos dias na internet, os recifenses Eo Chapa e Jamal largaram os trabalhos como servente de pedreiro e entregador de água, respectivamente, e foram alçados à condição de novas revelações do brega funk. Enquanto o primeiro se destaca como MC da faixa, o segundo dá nome ao passinho que o Brasil todo tenta reproduzir no momento, quando dança o hit nas redes sociais.

A combinação certeira acaba de levar a música ao primeiro lugar entre as canções em alta no Tiktok Brasil. Já no Spotify, o brega funk chegou ao terceiro lugar no ranking de virais nacionais da plataforma. Apesar da coreografia ter se espalhado rapidamente nas últimas semanas, sua divulgação é resultado de um trabalho longo e persistente.

“Eu venho fazendo esse passinho há uns anos anos. Comecei na época de Boca Ratão, ele fazia um outro passinho que era só com os pés: dois prum lado e dois pro outro. Pensei em inovar e coloquei a parte das mãos”, explica Romero Silva Oliveira Junior, o famoso Jamal. Aos 25 anos, ele recorda que o movimento que serviu de base para a criação do seu próprio passinho já era visto nos bregas funks "das antiga", como os de MC Troia, no início dos anos 2010.

A princípio, ele tinha vergonha de ser gravado dançando a coreografia, mas o amigo Pedro Henrique de Lima, mais conhecido como Eo Chapa, o convenceu a divulgar a invenção. “Falei para ele: mano, bora investir, seu passinho vale a pena, é engraçado, dá no ritmo de qualquer música”, lembra o MC, que também se dedica à dança.

Ao lado dele e de outros amigos, Jamal passou a fazer vários vídeos repetindo o passinho até que “o bagulho explodiu”, como conta a dupla. Primeiro, com a música “Senta pra Traficante”, de Polo na Voz, Escama Reels, MC Nick e MC PR, e depois, com "Toma Botada”, de Eo Chapa e MC Rogê, ganhando uma proporção ainda maior.

“Chapa é um dos nossos. A felicidade dele é a minha, é tipo família mesmo. Por isso, a gente botou a música pra subir mesmo”, diz Jamal, sobre o empenho para promover a música do amigo de infância. Os dois cresceram na comunidade do Campo do Onze, em Santo Amaro, e têm uma longa parceria que começou na escola.

Fora da sala de aula, eles também trabalhavam juntos nos sinais de trânsito do Recife, limpando vidros de carros em troca de moedas. A partir de 2019, ambos começaram a investir mais em conteúdos para as redes sociais. Nesse período, Jamal diz que até chegou a fazer parte de um grupo de Passinho dos Maloka, chamado Os Muleke do Bigode Fino.

Paralelamente, faziam serviços temporários para pagar as contas, mas, por causa do sucesso recente, agora conseguem viver com influenciadores digitais. Como reflexo da fama local, Jamal foi convidado a participar do reality show do cantor Anderson Neiff, na Mansão N1, e deve permanecer confinado no local até o fim da próxima semana, conforme explicou ao Diario, durante uma breve saída na quinta-feira (2).

"Toma Botada"

Como MC, Chapa começou a criar músicas com outros artistas do Recife há cerca de seis meses, mas "Toma Botada” foi o primeiro brega funk que planejou sozinho. A música parte de uma acapella (trecho de outra música) do carioca MC Rogê, que o recifense ouviu em uma playlist de FP do Trem Bala, no Youtube, e separou para tentar produzir algo com ela.

A oportunidade de desenvolver a música surgiu por acaso, há pouco mais de dois meses, quando ele foi ao estúdio de Bacana no Beat, no Córrego do Abacaxi, para botar voz em outra faixa de um amigo. Lá, aproveitou para mostrar a acapella de Rogê ao produtor, que o incentivou a compor o restante da música na ocasião. “Não sei como ela explodiu assim, algo que a gente começou brincando”, diverte-se Chapa.

“A gente fez a música na tora, sem autorização do MC Rogê, só pensando em sair nos carros de som daqui”, revela. No entanto, algumas semanas depois, ao perceber que a produção estava começando a viralizar, ele procurou o carioca para pedir permissão pelo uso de seus versos no refrão. “Ele abraçou minha ideia, foi tudo certo”, comemora.

Após a repercussão da faixa, MC Rogê também resolveu relançar seus versos usados em "Toma Botada” com um arranjo de funk carioca. O título da faixa é "De Madrugada Você Me Liga pra Bagunça Minha Vida” e está disponível nas plataformas digitais desde a última terça-feira (30).

Chapa segue em Santo Amaro acompanhando "Toma Botada” ir cada vez mais longe, mas ainda sem planos definidos para o futuro. “Até hoje eu nem sei se estourei. Tá todo mundo falando, mas pra mim é a mesma realidade”, avalia ele. Entre convites para shows e para publicidade de estabelecimentos locais, o que ele garante é que deve seguir no brega funk.

