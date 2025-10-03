Programação do fim de semana da Bienal do Livro reúne debates, oficinas e shows

Mais de uma centena de atividades ocupam diferentes espaços do Pernambuco Centro de Convenções, com debates, shows, oficinas e lançamentos na 15ª Bienal Internacional do Livro de Pernambuco

Manu Monteiro participa de Mesa Escritoras Negras do Agreste ao Sertão Pernambucano (Divulgação)

A 15ª edição da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco chega ao seu primeiro fim de semana com uma programação extensa e distribuída em diferentes espaços do Pernambuco Centro de Convenções, reunindo autores, artistas, pesquisadores e o público em torno da literatura, da cultura e da educação.

Entre sábado (4) e domingo (5), os visitantes encontram lançamentos de livros, mesas de debate, atividades inclusivas, apresentações musicais e espetáculos para crianças e adolescentes.

No sábado, o Círculo das Ideias abre às 11h com o 'Tour das Bienais por Aldeia dos Livros', com Larissa Viana, Mirela Paes, Fábio Lucas e Guilherme Robalinho. A tarde inclui a exibição do curta Escavações e palestra sobre performance poética, além de debates sobre literatura fantástica, com nomes como Giu Domingues e Anna Martino.

'Manual para uma trilogia de ausências' – A escritora Aline Bei participa de bate-papo mediado por Thiago Soares, abordando os encontros e desencontros presentes em seus três romances: O peso do pássaro morto, Pequena coreografia do adeus e o recente Uma delicada coleção de ausências. Após a conversa, a autora estará no espaço oficial de autógrafos da Bienal.

Na Conexão Petrobras, a pauta vai de palestra de Pedro Salomão a lançamentos de Klester Cavalcanti e Mailson Furtado, passando pelo debate sobre políticas culturais com Henilton Menezes e pelo Festival Pernambucano de Literatura Negra. O espaço também reserva lugar para o encontro com Zoe X e Kelly M., autoras do dark romance.

O Espaço Diálogos concentra reflexões sobre o mercado editorial independente, tecnologia e leitura, além da presença de Daniel Munduruku em conversa sobre memória e narrativa. A programação inclui ainda mesas sobre cordel, literatura erótica e lançamentos de Leonardo Tonus e José Farias.

O Lugar de Acesso abre espaço para atividades inclusivas, com oficina de braille e roda de conversa. Já no Palco Sesc Além das Letras, o público confere sarau poético de escritoras negras, game show literário, interpretação de Hermila Guedes para texto de Ney Anderson e o show de Gabi da Pele Preta.

O setor Educativo Bienal segue com intensa agenda para crianças e jovens, como contações de histórias com Eli Neuza e Rosiane de Mello, minicurso de Libras e debates sobre a produção de livros infantis. No Café Cordel, Mari Bigio ministra oficina e lança livro, Gilberto Trindade apresenta Vivendo na Corda Bamba e Moisés Monteiro participa de bate-papo sobre a produção cordelística no Recife, com o lançamento do cordel Um Defeito de Cor.

Já no domingo, o Círculo das Ideias discute realismo mágico, literatura negra com Bell Puã e Bione, e traz lançamentos de Ágnes Souza e Ana Tomazelli. Socorro Acioli e Micheliny Verunschk completam a programação com mesas dedicadas às narrativas brasileiras contemporâneas.

A Conexão Petrobras recebe lançamentos da Academia Belojardinense de Letras e Artes, da antologia Brasis, além de debates sobre romantasia, cartas à adolescência e soluções sustentáveis. Álvaro Machado encerra o dia discutindo a obra de Túlio Carella.

O Espaço Diálogos aborda afrofuturismo com Israel Neto, política de drogas, inovação e agroecologia, encerrando com Conceição Rodrigues em bate-papo sobre Para dançar na cerca elétrica. O Lugar de Acesso dedica a tarde a conversas sobre braille e oficina da Libras.

O Palco Sesc Além das Letras alterna dança, esportes eletrônicos, música e literatura, com destaque para a apresentação de Edún Àrá Sangô. O Educativo Bienal segue com atividades de leitura, música e rodas de conversa, incluindo representatividade na literatura juvenil. O Café Cordel recebe lançamentos de Givaldo José dos Santos e Maristela Simonin e encerra a noite com slam e poesia de Patrícia Naia.

A Bienal Internacional do Livro de Pernambuco é realizada com incentivo da Lei Rouanet, do Governo Federal, patrocínios da Petrobras (premium), Banco do Nordeste do Brasil e Itaú Unibanco, e é organizada pela Cia de Eventos, Ideação e Vox Produções. Conta ainda com os apoios do Sesc, Sebrae, Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife, Secretaria de Educação do Governo do Estado de Pernambuco, Sudene e Odilo.





Confira a programação completa abaixo:

SÁBADO - 04/10

CÍRCULO DAS IDEIAS



11h – 12h | Tour das Bienais por Aldeia dos Livros: A riqueza da Bienal PE com Larissa Viana, Mirela Paes, Fábio Lucas e Guilherme Robalinho. Mediação: Apolo Andrade

13h – 13h45 | Exibição do curta-metragem Escavações + Palestra Voz,Corpo e Performance-Como expressar a Poesia em Diversas Linguagens com Daniela Câmara e Celso Costa

14h – 15h | Literatura Fantástica Brasileira, quem a produz com Giu Domingues, Renan Carvalho, Anna Martino, Carol Façanha. Mediação: Lais Lacet

16h – 17h | Manual para uma trilogia de ausências com Aline Bei. Mediação: Thiago Soares

18h – 19h | As odisseias de Itamar Vieira Junior. Mediação: Leonardo Tonus

CONEXÃO PETROBRAS

11h – 11h45 | Palestra Crise Cria Cura com Pedro Salomão

14h – 14h45 | Lançamento do livro Matou uma, matou todas com o autor Klester Cavalcanti

15h – 15h45 | Avanços das políticas públicas de Cultura e Mecanismos de Incentivo a Cultura no Território Brasileiro com Henilton Menezes

16h – 16h45 | Mailson Furtado lança “Litígio” pela Moinhos. Bate-papo com Fábio Lucas

17h – 17h45 | Lançamento do livro Artífices da História com os autores Helder Remigio e Evaldo Costa. Mediação: Rosely Tavares de Souza

18h – 18h45 | Festival Pernambucano de Literatura Negra. Mesa Escritoras Negras do Agreste ao Sertão Pernambucano com Manu Monteiro e Francisca Araújo. Mediação: Elke Falconiere

19h – 19h45 | Um papo com as rainhas do Dark Romance. Zoe X e Kelly M. Mediação: Elida Malheiros



ESPAÇO DIÁLOGOS



11h – 11h45 | Como nasce um livro? Bastidores do mercado editorial independente com Laura Spíndola

13h – 13h45 | Entre flores e cicatrizes: personagens que encantam pela vulnerabilidade com Malu Simões, Daniele Rangel e Débora Meira

13h – 13h45 | Lançamento do livro Conexões Regionais – Desenvolvimento Sustentável e Perspectivas com José Farias e Carmen Couto

14h – 14h45 | Lançamento do livro Antes que as palavras te esqueçam, com o autor Leonardo Tonus. Mediação: Diogo Guedes

15h – 15h45 | Tecnologia e Leitura: Novas Perspectivas no Cenário Literário com Américo Amorim, Patrícia Vasconcellos e Alex Sandro. Mediação: Genésio Gomes

17h – 17h45 | As histórias que escolhi contar com Daniel Munduruku. Mediação: Igor Gomes

18h – 18h45 | Lugar de clássico é num cordel com Josué Limeira. Mediação: Sidney Nicéas

19h – 19h45 | Literatura erótica – o segredo das palavras molhadas com Odailta Alves e Manu Monteiro



LUGAR DE ACESSO



15h | Conversa: Uma caminhada reabilitadora e inclusiva com Alba Lopes

16h | Oficina: Entenda e aprenda como o braile é lido com Michelle Alheiros

PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

11h – 12h30 | Programa Mesa de Bar

15h – 16h | Festival Pernambucano de Literatura Negra: Sarau Poético com as escritoras: Inaldete Pinheiro , Nena Callejera, Joy Thamires, Priscila Ferraz

16h – 17h | Game Show com Antognniony Rodrigues

18h – 19h | Ficção de Ney Anderson na interpretação de Hermila Guedes

20h – 21h | Show de Gabi da Pele Preta

EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

10h30 – 12h30 | A Arte Educadora Magda Alves desenvolve diversas atividades, como contações de histórias, recitais de poesia, oficinas e jogos.

13h30 – 14h | Eli Neuza faz contação da história o Vento e o papel, onde a cada dobra do papel ocorre um momento da história sobre a interação entre o vento, que sopra e cria movimento, e o papel, que se adapta e assume novas formas. A mediação da leitura envolve cantigas de rodas, brincadeiras e no decorrer da apresentação os ouvintes serão convidados a interagir com a história com origamis. Ao final serão distribuídos papéis para o público para a elaboração do origami da história: um barquinho de papel

14h – 16h30 | A Arte Educadora Magda Alves desenvolve diversas atividades, como contações de histórias, recitais de poesia, oficinas e jogos.

16h30 – 17h | Eli Neuza faz contação de história e realizada com as dobras do papel que se transformam em livro, casa, chapéu e barco.Na sequência, será realizado um minicurso com a confecção das peças da história (chapéus e barco).

17h30 – 18h30 | “Lançamento do Grupo 1: Aventuras Fantásticas e Exploração de Mundos Criados: Este grupo reúne autores cujas obras se aprofundam em narrativas de aventura, fantasia e a criação de universos imaginários, muitas vezes com elementos mágicos e jornadas épicas”

EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

10h30 – 12h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

13h30 – 14h | Leonardo Abrahão faz uma Roda de conversa sobre experiências clínicas, sociais e humanas das autoras que inspiraram os livros.

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | A contadora de história Rosiane de Mello conta em libras a história do seu livro: os três porquinhos e a lobinha que falava com as mãos e ao final os participantes aprendem sinais básicos da Língua Brasileira de Sinais

19h – 20h30 | “Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre: Livros de infâncias da ideia à publicação: como nascem os livros infantis? Com Rodrigo Fischer, Patrícia Marinho e Déborah Echeverria.”

EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | “Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre:Bibliotecas como territórios de encontro e escuta: o papel das bibliotecas escolares, públicas e comunitárias como espaços seguros para o desenvolvimento infantil e juvenil. Com Cecília Cruz (Secretária de Educação – Bibliotecas Escolares) Milu Megale (Secretária de Cultura – Bibliotecas Comunitárias), Túlio Arruda (Secretário da Secretaria de Cidadania e Cultura de Paz – Bibliotecas Públicas) e Tarcísio Camelo (Bibliotecas Comunitárias) como mediador.”

CAFÉ CORDEL

10h30 – 11h30 | Oficina Verso Viral com Mari Bigio

13h – 13h45 | Lançamento do livro Solução do Peixe-Boi com a autora Mari Bigio

15h – 15h45 | Lançamento do Livro Vivendo na Corda Bamba com Gilberto Trindade

18h – 18h45 | Literatura, cotidiano e memória com Stefanni Marion

19h – 19h45 | “Lançamento do livro O Livro dos Cordéis com o autor Moisés Monteiro de Melo Neto

Bate-papo Produção Cordelisística no Recife, Hoje com Thalita Gadelha e Moisés Monteiro de Melo Neto.

Lançamento do cordel Um Defeito de Cor”



05/10 - DOMINGO

CÍRCULO DAS IDEIAS

11h – 12h | Realismo mágico, o gênero que só os latino- americanos dominam com Ian Fraser, Renan Carvalho e Isabor. Mediação: Apolo Andrade

13h – 13h45 | Festival Pernambucano de Literatura Negra – Mesa Versos e músicas: mulheres negras que escrevem e cantam com Bell Puã e Bione. Mediação: Lenne Ferreira

14h – 15h | Lançamento de “Não estou recebendo visitas” com Ágnes Souza. Mediação: Gianni Gianni

15h – 15h45 | Lançamento do livro Carreira Sem Sofrer 2 – O Método com autora Ana Tomazelli e Eduardo Cavalcanti

16h – 17h | La isla bonita – Sobre espantos, delírios e santos com Socorro Acioli. Mediação: Schneider Carpeggiani

18h – 19h | Os trovões que escutamos no Brasil com Micheliny Verunschk. Mediação: Leonardo Tonus.

CONEXÃO PETROBRAS

11h – 11h45 | Academia Belojardinense de Letras e Artes:

Lançamentos dos livros: Diverso e controverso com o autor Marcelino Alcântara e Lamento Lúgubre com o autor Hazelpony Hanania

Apresentação e premiação do II Concurso de Poesias da ABLA pelo seu Presidente Robervânio Luciano

13h – 13h45 | Lançamento do livro Antologia Brasis com Aldonez Pereira

14h – 14h45 | Romantasia: A importância do romance nas narrativas de alta fantasia com Giu Domingues, Liny Douglas. Fernanda Castro e Marina Dutra. Mediação: Alessandra Queiroz

15h – 15h45 | Cartas para meu eu adolescente com Paulo Ratz, Vitor Martins, Manu Monteiro e Pedro Rhuas. Mediação: Gabrielle Saback

16h – 16h45 | Lançamento de Todos os Amores de Lourdes – volume 2 com o autor Sidney Nicéas

17h – 17h45 | Soluções inovadoras e sustentáveis para desafios globais: Quando a tecnologia encontra propósito com Fernando Nogueira, Hilário Jorge Bezerra Lima Filho, Eduardo Marques da Trindade Filho e Mariana Cristina Rodrigues de Oliveira

18h – 18h45 | Lançamento do livro Marquinha, Maricota com o autor Luciano Lopes

19h – 19h45 | Tulio Carella e o maligno vapor pernambucano Álvaro Machado. Mediação: Marcio Bastos

ESPAÇO DIÁLOGOS

11h – 11h45 | Lançamento do livro Pensamentos Afrofuturistas – A escrita Afrofuturista Brasileira com o autor Israel Neto

13h – 13h45 | Uma História Viva aos 100 Anos com Givaldo Peixoto

14h – 14h45 | Cannabis, conservadorismo e controle: a política de drogas como instrumento de governo com Arturo Escobar, Ubirajara Ramos, Fernando Ribamar e Jocigenes Monteiro da Silva

15h – 15h45 | Maratona Sudene de Inovação: Transforme sua ideia em um Negócio na área de Letramento ou Democratização da Leitura. com Genésio Gomes

17h – 17h45 | Agroecologia no Sertão: Narrativas, etnografia e quadrinhos com Laurent Houssin e Elize Ducange. Mediação: Ana Dourado

18h – 18h45 | Tecnologias do Acesso com Marcelo Pedrosa, Rafael Pacheco, Aida Ferreira e José Carlos Amaral. Mediação: Liliana Tavares

19h – 19h45 | Conceição Rodrigues lança “Para dançar na cerca elétrica” em bate-papo com Fábio Lucas

LUGAR DE ACESSO

15h | Conversa: História do Setor Braille da Biblioteca Pública estadual com Graça Correa

16h | Oficina: Entenda e aprenda sobre a Libras com Bernardo Klimsa e Carlos Di Olivera

PALCO SESC ALÉM DAS LETRAS

10h30 – 11h30 | Espetáculo de dança Maroca, a Bailaroca

13h – 15h30 | Watchparty Final Free Fire World Series Brasil 2025

16h – 17h | VermelhaChama – Um Solo Lítero-Musical de Daniela Câmara.

18h – 19h | Cantoria conversada: histórias do repente nordestino com Antonio Marinho

20h – 21h | Apresentação de Edún Àrá Sangô

EDUCATIVO BIENAL – BIENALZINHA (0 A 5 ANOS)

10h30 – 12h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

13h30 – 14h | Ilka Nóbrega, pedagoga e contadora de histórias, usa a magia da literatura para encantar e emocionar o público.

14h – 16h30 | O projeto “Ecos, música para miudinhos”, de Arleide Adriana, leva histórias cantadas que unem música e brincadeiras para o público infantil.

16h30 – 17h | Clarissa Maria – Contar a história do livro As Olimpíadas Jardineiras, de autoria própria, para o público infantil até 8 anos. A proposta é de uma conversa informal numa roda de conversa onde a autora vai apresentar o livro e ler o texto apresentado as figuras, utilizando-se de linguagem oral, manual e sonora para entreter o ouvinte espectador na moral da estória contada.

17h30 – 18h30 | “Lançamento do Grupo 2: Cultura, Memória e Identidade Afro-Brasileira -Este grupo foca em obras que exploram a riqueza cultural, a ancestralidade e a identidade, com destaque para a cultura nordestina e afro-brasileira, e a valorização das tradições“

EDUCATIVO BIENAL – BIENAL CRIANÇAS (06 A 11 ANOS)

10h30 – 12h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

13h30 – 14h | Maria Aparecida Nunes faz leitura de poemas e contos do livro “Histórias que vêm do coração”

14h – 16h30 | Quitérias Produções Culturais Ltda. Cida Lopes (Cirleide do Nascimento Silva)

16h30 – 17h | Sammuel Vitor Patente usará seus livros para contar, de forma lúdica, como ele enfrenta os desafios do autismo.

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre:

Leitura, afeto e escuta: o papel da literatura no desenvolvimento emocional infantil. Com Érica Verçosa e Andréa Graupen



EDUCATIVO BIENAL – BIENAL ADOLÊS (12 A 15 ANOS)

19h – 20h30 | Roda de conversa no 3º Ciclo formativo sobre:Literatura juvenil e representatividade: o impacto da diversidade de vozes (raça, gênero, classe, sexualidade, territórios) nas narrativas voltadas para adolescentes. Com Odailta Alves, Inaldete Pinheiro, Célia Martins e Fátima Oliveira como mediadoras.

CAFÉ CORDEL

16h – 16h45 | Lançamento da autobiografia Repolho por Givaldo José dos Santos

17h – 17h45 | Lançamento do livro A Era dos Direitos e a Nova Onda de Autocracia com a autora Maristela Simonin

19h – 19h45 | Apresentação Slam & Poesia com Patrícia Naia