Roberto Azoubel lança obra sobre cultura contemporânea na Bienal PE

Antropólogo apresenta Novos engenhos, com prefácio de Xico Sá e mesa de debate sobre regionalismos e literatura

Roberto Azoubel lança livro na XV Bienal Internacional de PE (Divulgação)

Neste sábado (11), às 14h, será lançada no espaço Conexão Petrobrás da Bienal Internacional do Livro de Pernambuco a campanha de financiamento colaborativo do livro Novos engenhos – ensaios e artigos de cultura contemporânea (2003–2025), do antropólogo e gestor cultural Roberto Azoubel. A obra, publicada pela Editora Titivilus, reúne textos divulgados em diversos veículos ao longo de mais de duas décadas e conta com prefácio do jornalista Xico Sá, posfácio do professor Josias de Paula Jr. (UFRPE) e design gráfico de Lucca Tardieux.

Durante o lançamento, haverá uma mesa de conversa sobre regionalismos e literaturas contemporâneas, temas abordados no livro. Participam do debate o professor da UFPE Anco Márcio Tenório Vieira, o multiartista Hélder Aragão (DJ Dolores) e o editor Rodrigo Acioli, responsável pela mediação.