Lara T. Vainstock participa da XV Bienal Internacional do Livro de PE
Best-seller da Amazon, escritora cearense fará palestra sobre escrita independente e encontro com leitores no próximo dia 11
Publicado: 02/10/2025 às 10:37
Lara T. Vainstock participa do festival literário (Divulgaçao)
A XV Bienal Internacional do Livro, que começa nesta sexta-feira (3) e segue até o dia 12 de outubro, no Pernambuco Centro de Convenções, em Olinda, contará com a presença da escritora cearense Lara T. Vainstok. Best-seller na Amazon e autora de fantasia infantojuvenil, Lara participará do estande Autores Independentes do Ceará e fará palestra sobre escrita independente no penúltimo dia do evento, às 14h.
Autora de três livros: A Busca de Ella (2021), Castelo de Areia (2022) e Arcano da Montanha (2024), Lara já vendeu mais de 3.500 exemplares físicos e 10.500 e-books no Brasil. Sua obra combina fantasia, narrativas filosóficas e diversidade de personagens, conquistando público jovem e adultos, e sendo destaque em plataformas digitais e feiras literárias.
A escritora destaca a importância do contato direto com leitores. “Ir para feira literária é sempre um momento especial. No Nordeste, fico ainda mais animada! É incrível poder conversar com as pessoas sobre livros e apresentar meu trabalho”, afirma Lara, que também valoriza a acessibilidade para novos autores.
Na palestra, Lara T. Vainstok abordará o mercado literário independente e a autopublicação, oferecendo orientações práticas para aspirantes a escritores. “Espero incentivar quem quer se tornar escritor e mostrar caminhos concretos para isso. É essencial que as pessoas se sintam livres para fazer perguntas e aprender com a experiência”, conclui a autora.