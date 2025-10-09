24ª edição do Pernambuco Restaurant Week valoriza a Nova Cozinha

Pernambuco Restaurant Week começa amanhã (Divulgação)

A 24ª edição do Pernambuco Restaurant Week começa nesta sexta-feira (10) e segue até 9 de novembro no Recife e Região Metropolitana. Já em Caruaru, o festival será realizado de 29 de outubro a 21 de novembro. O evento, um dos mais aguardados do calendário gastronômico, reúne mais de 35 restaurantes e cafeterias que oferecem menus completos com entrada, prato principal e sobremesa.

Nesta edição, o festival traz o tema “A Nova Cozinha Pernambucana”, que propõe uma releitura das tradições culinárias do estado, aliando técnicas contemporâneas à riqueza dos ingredientes regionais. Os chefs participantes exploram novas formas de preparo e apresentação, valorizando sabores locais e a diversidade cultural que marca a gastronomia pernambucana.

Como novidade, o público poderá avaliar os pratos, atendimento e experiência geral por meio de um QR Code disponível nos estabelecimentos, fortalecendo o vínculo entre as casas e os clientes. Além disso, o evento mantém seu caráter solidário: R$ 1 de cada menu vendido será doado à Associação T21, que atende crianças com Trissomia 21.