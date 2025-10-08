Prêmio Jabuti 2025 tem dois finalistas publicados pela Cepe Editora

Cepe Editora celebra duas indicações ao Prêmio Jabuti (Divulgação)

A Cepe Editora marca presença na final da 67ª edição do Prêmio Jabuti, com dois títulos entre os cinco finalistas. A “Fotobiografia Naná: do Recife para o mundo”, organizada por Augusto Lins Soares, concorre na categoria Artes, enquanto “Maracujá interrompida”, de Luis Osete, disputa em Escritor estreante (Poesia). O anúncio dos vencedores está marcado para o dia 27 de outubro, em cerimônia no Theatro Municipal do Rio de Janeiro.

De acordo com o editor Diogo Guedes, a dupla indicação reforça o compromisso da Cepe com a valorização da cultura e da literatura brasileira. “A fotobiografia de Naná é uma homenagem visual ao grande músico pernambucano, enquanto Maracujá interrompida é um belíssimo poema sobre o luto e o nascimento de uma nova voz poética”, afirmou.

A obra dedicada a Naná Vasconcelos reúne mais de duzentas imagens e textos biográficos que revisitam a trajetória do percussionista, vencedor de um Grammy e eleito por nove vezes consecutivas o melhor percussionista do mundo pela revista Downbeat. Já o livro de Luis Osete, vencedor do Prêmio Hermilo Borba Filho de Literatura, apresenta um longo poema que aborda o luto da figura materna, inspirado em histórias ouvidas pelo autor durante seu estágio em psicologia, em Petrolina.

Para Augusto Lins Soares, estar entre os finalistas é “uma honra e uma alegria”, sobretudo por levar a vida e a arte de Naná a novas gerações. Osete, por sua vez, celebra o reconhecimento como forma de ecoar as vozes que inspiraram sua escrita: “Ver o livro no Jabuti é permitir que essas histórias, que também são minhas, cheguem a mais pessoas”, afirmou o autor.

