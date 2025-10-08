Irmã mostra cantora Amanda Wanessa sentada durante fisioterapia

A cantora gospel Amanda Wanessa está sob a tutela da irmã, Danyele Mendes. Desde 26 de setembro deste ano, a artista vive na casa dos pais, onde recebe tratamento para as sequelas do acidente de trânsito que a deixou acamada em 2021.

A cantora gospel Amanda Wanessa conseguiu ficar sentada durante sessão de fisioterapia. (Reprodução/Instagram)

Na última terça-feira (7), Danyele Mendes, irmã da cantora gospel Amanda Wanessa, publicou uma foto da artista sentada após uma sessão de fisioterapia. Na legenda da imagem, ela comemorou o avanço no tratamento da irmã: “Um passo pequeno, mas cheio de fé”, disse. Esta é a primeira imagem da cantora sentada, desde que sofreu um acidente de trânsito em janeiro de 2021, que a deixou com graves sequelas e acamada.

A cantora está sob os cuidados da Danyele desde 26 de setembro, quando foi transferida da casa do marido, Dobson Santos, para a residência dos seus pais. A mudança aconteceu após a publicação de decisão judicial que determinou uma alteração na curatela de Amanda, tirando o direito de tutela do seu marido e o reservando apenas para sua irmã. Antes, os dois dividiam a curatela da artista.

Desde outubro de 2022, Amanda seguia com o tratamento na casa que dividia com o marido e a filha do casal. No entanto, sua irmã e seus pais alegam que Dobson não cuidava bem da artista e impedia que a família participasse mais ativamente dos cuidados.

Em entrevista concedida ao Diario em setembro, a advogada da família de Amanda, Leilane Candida Andrade Rêgo, informou que as atitudes do marido motivaram a família a solicitar sua retirada da curatela da cantora. O advogado de Dobson, Elysio Pontes, também foi procurado pela redação na mesma ocasião, quando negou as acusações sobre seu cliente.

De acordo com o defensor, Dobson vai entrar com recurso para tentar reverter a decisão judicial. No momento, ele tem o direito de visitar a esposa na casa dos pais, porém, não pode se aproximar da sogra e da cunhada, que contam com medida protetiva contra ele.