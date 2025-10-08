Animage abriu sua 15ª edição com exibição de longa contado para o Oscar

(Divulgação)

Na última terça-feira (7), o Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco deu início à sua 15ª edição com cerimônia e exibições no Teatro do Parque. O evento marcou o começo de uma semana dedicada à arte da animação em suas mais diversas formas e linguagens.

A noite de abertura apresentou ao público o aguardado longa-metragem Arco, do francês Ugo Bienvenu — obra premiada no Festival de Annecy, exibida em Cannes e já apontada como um dos fortes candidatos ao Oscar 2026. A sessão também exibiu uma seleção especial de curtas premiados e inéditos: Safo, da brasileira Rosana Urbes, vencedor em Annecy; Acho que Vou Morrer, de Ning Xuan Tan (Singapura, 2024); Brincando de Deus, de Burani Matteo; e A Terra é uma Mulher, da britânica Joanna Quinn.

A cerimônia foi conduzida pela apresentadora Moema França, que deu o tom acolhedor e vibrante da noite. Participaram do evento também os curadores Julio Cavani, Rosana Urbes e Kalor, além do idealizador e organizador do Animage, Antonio Gutierrez (Gutie), que relembrou o público da trajetória do festival. “O Animage é o festival mais importante e relevante do Brasil na área da animação e lembrem dos números desse ano, quebramos recordes, mais uma vez, em produções inscritas”, afirmou comovido.

A 15ª edição do Animage segue até o dia 12 de outubro, com 134 filmes de 51 países, mostras especiais, oficinas, masterclasses e atividades gratuitas em diversos espaços do Recife, incluindo o Cine São Luiz, Cinema da Fundação Derby, Teatro do Parque e Caixa Cultural Recife.