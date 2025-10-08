Passeios temáticos animam o mês das crianças no Recife

Catamaran Tours celebra o mês das crianças com passeios temáticos (Divulgação)

Para celebrar o mês das crianças, a Catamaran Tours preparou uma programação especial com dois passeios que unem turismo, diversão e cultura. O tour “Piratas do Capibaribe – E os Tesouros do Recife” acontece nos dias 11, 12, 19 e 26 de outubro, às 15h, com um roteiro interativo e recreativo voltado ao público infantil. A bordo, o pirata Jack Silver conduz a tripulação por um percurso que destaca pontos turísticos do Recife e elementos da cultura pernambucana, com batalhas entre piratas, danças e muita brincadeira.

Já o “Catamaran Assombrado – Lendas do Recife” é um passeio noturno que mistura suspense e história. Durante a navegação pelas águas do Rio Capibaribe, atores interpretam personagens lendários como o Papa-Figo, a Emparedada e o Boca de Ouro, em um roteiro que passa por locais marcados por mistérios e lendas urbanas, como a Cruz do Patrão. As saídas ocorrem aos sábados, nos dias 11, 18, 25 e 31 de outubro, às 20h.

Os ingressos custam R$ 95 por pessoa e R$ 40 para crianças (de 4 a 10 anos no tour Piratas e de 6 a 10 anos no tour Assombrado). As saídas partem do Cais Santa Rita, com duração média de 1h20.