Passeios temáticos animam o mês das crianças no Recife
Catamaran Tours promove edições especiais dos tours "Piratas do Capibaribe" e "Catamaran Assombrado" ao longo de outubro
Publicado: 08/10/2025 às 10:24
Catamaran Tours celebra o mês das crianças com passeios temáticos (Divulgação)
Para celebrar o mês das crianças, a Catamaran Tours preparou uma programação especial com dois passeios que unem turismo, diversão e cultura. O tour “Piratas do Capibaribe – E os Tesouros do Recife” acontece nos dias 11, 12, 19 e 26 de outubro, às 15h, com um roteiro interativo e recreativo voltado ao público infantil. A bordo, o pirata Jack Silver conduz a tripulação por um percurso que destaca pontos turísticos do Recife e elementos da cultura pernambucana, com batalhas entre piratas, danças e muita brincadeira.
Já o “Catamaran Assombrado – Lendas do Recife” é um passeio noturno que mistura suspense e história. Durante a navegação pelas águas do Rio Capibaribe, atores interpretam personagens lendários como o Papa-Figo, a Emparedada e o Boca de Ouro, em um roteiro que passa por locais marcados por mistérios e lendas urbanas, como a Cruz do Patrão. As saídas ocorrem aos sábados, nos dias 11, 18, 25 e 31 de outubro, às 20h.
- Sepultamento de Wladimir Reis, fundador do GTP+, acontece nesta quarta (8) no Cemitério de Santo Amaro
- John celebra chegada à seleção e não esconde a felicidade: 'Um sonho sendo realizado'
- Manguebeat para crianças anima o Teatro do Parque no Dia das Crianças
- Do Trio de Ferro ao topo do futsal: a trajetória do pernambucano Cléber André
Os ingressos custam R$ 95 por pessoa e R$ 40 para crianças (de 4 a 10 anos no tour Piratas e de 6 a 10 anos no tour Assombrado). As saídas partem do Cais Santa Rita, com duração média de 1h20.