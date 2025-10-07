Fitti e Fragmentos de Samba exploram novas formas de amor na faixa 'Além'

Nesta sexta-feira (10), o cantor pernambucano Fitti, recém-indicado ao Grammy Latino 2025 na categoria Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa, se junta ao grupo baiano Fragmentos de Samba no lançamento da faixa 'Além'. A canção, lançada pelo selo Alá Comunicação, marca o início de uma nova fase da banda, que busca reafirmar o samba como espaço de reflexão e transformação social.

Escrita a partir de uma poesia de Baddel, um dos fundadores e vocalistas do grupo, a música propõe um olhar livre sobre o amor, não pautado pela exclusividade, mas pela liberdade, pelo diálogo, pela admiração e pelo companheirismo.

A poesia logo se transformou em melodia e, percebendo o potencial para virar canção, Baddel compartilhou o esboço com os também vocalistas Davi Andrade e Vieira, além dos artistas Giovana Fagundes e Tadeu (TATO). A música ganhou forma coletivamente, em um processo criativo que espelha justamente o tema que aborda: o afeto construído a partir da escuta, da contribuição e da liberdade de ser e estar com o outro, valores que também estão na base das relações não-monogâmicas.



O lançamento marca o início de uma série composta por seis novos singles e uma poesia, que irão culminar no próximo disco do grupo. Com esse trabalho, o Fragmentos de Samba reafirma sua identidade ao apostar no samba como uma linguagem viva e potente para refletir sobre temas relevantes da sociedade. As composições abordam questões como racismo, ancestralidade, presença digital, diversidade e respeito às diferentes existências, sempre com letras que provocam reflexão sem abrir mão da cadência e da força poética que caracterizam o gênero.



A participação especial de Fitti traz ainda mais brilho e força à gravação com sua voz expressiva e refinada. Com o álbum de estreia 'Transespacial' recém-lançado e destaque em sua apresentação ao lado de Vanessa da Mata no Prêmio da Música Brasileira deste ano, o artista vem se consolidando na cena musical com autenticidade e representatividade.