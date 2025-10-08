Manguebeat para crianças anima o Teatro do Parque no Dia das Crianças

Cláudia Soul e Lulu Araújo comandam o espetáculo "Cacau e Lulu e o Manguebitinho", com participações de Fred 04, Mari Bigio e o caranguejo Chico

Espetáculo infantil celebra o Manguebeat no Teatro do Parque (Andrea Rego Barros)

O Teatro do Parque será palco, no dia 12 de outubro, às 16h, do espetáculo “Cacau e Lulu e o Manguebitinho”, que celebra o Dia das Crianças com um show gratuito repleto de música, brincadeira e cultura pernambucana. Idealizado por Cláudia Soul e Lulu Araújo, o projeto apresenta de forma lúdica o legado do Movimento Manguebeat, que completou 30 anos em 2023 e marcou a história da música brasileira.

O repertório reúne novas versões de clássicos como “A Praieira”, “Da Lama ao Caos”, “Rios, Pontes e Overdrives” e “Maracatu Atômico”, além de músicas infantis. No palco, as artistas estarão acompanhadas pelos músicos Rodrigo Souza, Teles Jr., Jô Dümer e Hugo Lins, que assina a direção musical, e contarão com participações de Fred 04, Mari Bigio e dos bailarinos Gabi Carvalho e Orum Santana, do coletivo Daruê Malungo.

Antes do show, a partir das 14h, a Casa das Asas promoverá atividades recreativas e oficinas inspiradas no universo do mangue. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro, no dia da apresentação, em troca de um quilo de alimento não perecível.

Após a estreia no Recife, o projeto segue em curta turnê pela Região Metropolitana e interior, com apresentações em Jaboatão dos Guararapes, Goiana, Caruaru, Belo Jardim e Arcoverde, até 9 de novembro. A iniciativa tem incentivo do Funcultura e apoio do Sesc e da Secretaria de Educação do Recife.

