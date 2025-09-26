Thiago Arancam retorna ao Recife com o show 'Uma Viagem Pela Itália'

O tenor Thiago Arancam apresenta canções italianas que refletem sua trajetória pessoal e profissional no show 'Uma Viagem Pela Itália'

Tenor Thiago Arancam vai se apresentar no Teatro RioMar (Foto: Bruno Fioravanti/Divulgação)

O tenor Thiago Arancam está de volta ao Recife para apresentar o espetáculo Uma Viagem Pela Itália no dia 8 de novembro, às 21h, no Teatro RioMar. Em formato voz e piano, o repertório traz canções italianas que acompanham sua história pessoal e profissional.

Com mais de 700 apresentações em 40 países e formação na Academia de Canto Lírico do Teatro Alla Scala de Milão, Arancam compartilha no palco as memórias que construíram sua carreira internacional e sua ligação com a Itália.