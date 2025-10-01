Museu da Pessoa promove oficinas de cordel e poesia no Cais do Sertão

Admiradores da literatura de cordel e de outras manifestações da cultura popular poderão participar de oficinas gratuitas promovidas pelo Museu da Pessoa. As atividades fazem parte da programação da exposição “Vidas em Cordel”, em cartaz no Centro Cultural Cais do Sertão (Recife Antigo), com patrocínio oficial da Petrobras. O projeto já percorreu cinco estados e atraiu mais de 80 mil visitantes presencialmente e outros 190 mil online. A visitação é até 15 de dezembro, das 10h às 16h (terça a sexta) e das 13h às 18h (sábados e domingos).

Isabelly Moreira, Caio do Cordel, Mestra Ana Lúcia do Coco, Luna Vitrolira, Mariane Bigio e Oliveira de Panelas serão os artistas responsáveis pelos encontros, que fazem parte da programação de ações destinadas a cativar o público junto às histórias e às linguagens artísticas envolvidas. Quatro das ações, realizadas no Cais do Sertão, são abertas ao público, com inscrições na bilheteria, no dia da oficina. Outras três são restritas a alunos de escolas públicas previamente selecionadas.

A primeira oficina será da poeta e cordelista Isabelly Moreira, natural de São José do Egito, no Cais do Sertão, em 2 de outubro, das 14h às 17h, voltada para mulheres a partir dos 18 anos. “A Voz da Poesia: Mulheres que Versam” explora textos e versos de autoras nordestinas, sobretudo pernambucanas, promovendo um diálogo íntimo entre tradição e contemporaneidade. O encontro também abre espaço para reflexões sobre o papel da mulher na sociedade, afetos cotidianos e questões ambientais, reforçando o cordel como Patrimônio Imaterial do Brasil.

A Mestra Ana Lúcia do Coco, uma das homenageadas do “Vidas em Cordel”, com folheto escrito por Isabelly Moreira, compartilhará conhecimento em 18 de outubro, das 15h às 16h. O encontro tem como objetivo repassar os ensinamentos dos passos do coco, da alfaia (tambor membranofone), do ganzá e do pandeiro. A mestra Totoca (filha da Ana Lúcia), Cintia e Simeia (netas da Ana), o seu sobrinho Lucas e o bisneto Matheus também participam.

No fim do mês, em 30 de outubro, das 13h às 16h, a premiada poeta e pesquisadora Luna Vitrolira ministra “De Repente uma Glosa”. Ela apresenta ao público o universo da glosa, expressão da poesia popular nordestina que se constrói em versos metrificados, rimados e, muitas vezes, improvisados. Na tradição do formato, o artista parte de um mote (verso ou ideia inicial) e desenvolve estrofes que obedecem a regras formais de métrica e rima. O resultado é um exercício de engenho e criatividade. Os participantes conhecerão os fundamentos - métricas, rimas, cantos e contextos culturais - e serão convidados a experimentar a construção de versos.

Um dos mais importantes repentistas do Brasil, Oliveira de Panelas fará uma apresentação do trabalho inédito “Cantoria-espetáculo” em 27 de novembro, a partir das 14h. Na ocasião, ele arma um evento eclético-sócio-cultural da arte do improviso da cantoria. O encontro contempla também canções, declamações e leitura de cordel recitado, com estímulo à participação da plateia para alguns pedidos de temas e assuntos variados.

Na Escola Municipal do Pilar, na Comunidade do Pilar, surgida a partir de uma histórica ocupação de famílias e marcada pela luta pelo direito à moradia, vizinha ao Cais do Sertão, a poeta, contadora de histórias, cantora, compositora e radialista Mariane Bigio ministra a oficina “Cordel para crianças”, em 17 de outubro e 11 de novembro. Ela mescla o lúdico ao aprendizado numa espécie de aula-espetáculo em que as características e técnicas são ilustradas por textos em cordel.

Para os alunos da Escola Estadual Alfredo Freyre, no dia 17 de outubro, o poeta popular, cordelista, embolador, coquista, produtor cultural e administrador Caio do Cordel faz um convite à criatividade e à valorização da cultura nordestina em “Montando o Meu Cordel”, na qual os participantes têm a oportunidade de praticar a técnica.

