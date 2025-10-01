Masterclass de vinho com enólogo chileno Ricardo Baettig chega ao Recife
Desgustação de rótulos premiados da vinícola Morandé será realizada na Garrafeira Brasil, em Boa Viagem, nesta quinta-feira (2)
Publicado: 01/10/2025 às 12:08
Recife recebe masterclass com enólogo chileno nesta quinta (2) (Divulgação)
O Recife recebe nesta quinta-feira (2) uma masterclass exclusiva com o enólogo chileno Ricardo Baettig, nome de destaque da vinícola Morandé. O evento acontece na Garrafeira Brasil, em Boa Viagem, e contará com degustação de rótulos consagrados, como o Bestiário, da linha Adventure, e uma vertical do icônico House of Morandé, nas safras 2008, 2009 e 2020, este último avaliado com 98 pontos pelo guia Descorchados.
Formado em Agronomia pela Universidade do Chile e com especialização em Enologia na Itália, Baettig é considerado uma das principais referências da nova geração de enólogos da América Latina. Desde 2011, comanda a produção da Morandé, reconhecida por unir tradição, inovação e excelência, consolidando seu espaço entre os grandes nomes do vinho internacional.
No Nordeste, os vinhos da Morandé são distribuídos pela empresa pernambucana Wine Concept Brasil, responsável por fortalecer a presença da marca na região e aproximar o público de rótulos que figuram entre os mais prestigiados do Chile.