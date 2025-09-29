Banda recifense Anjo Gabriel abre CaRIOca ProgFestival nesta sexta (3)

Banda recifense Anjo Gabriel é um dos grandes destaques do CaRIOca ProgFestival, que, pela primeira vez, recebe uma atração da Região Nordeste

(Foto: Flávio Costa)

O CaRIOca ProgFestival chega este ano à sua 8ª edição, colocando Pernambuco no mapa do cenário nacional. A grande festa do também conhecido como rock sinfônico acontecerá nos dias 3 e 4 de outubro, sexta e sábado, no Theatro Municipal João Caetano, em Niteroi.

Abrindo o festival, a banda recifense Anjo Gabriel sobe ao palco na sexta, dia 3, lançando seu terceiro álbum – primeira banda da Região Nordeste a compor a programação do festival em todos esses anos. Com nome emprestado de uma comunidade hippie de Pernambuco, a banda foi formada em 2005 com bebendo na fonte da Psicodelia e do krautrock (movimento alemão kosmische Musik).

O grupo também tem como influências a música pernambucana dos anos 70, principalmente o som do disco Paêbiru – O Caminho da Montanha do Sol (1975), da dupla Lula Côrtes e Zé Ramalho.

Ainda no dia 3, a veterana banda carioca Kaizen fará show de lançamento do álbum ao vivo, gravado no CaRIOca ProgFestival 2019, já disponível nas plataformas de streaming.

No sábado (4), duas bandas da cidade de Niterói encerram a 8ª edição, numa comemoração conjunta com o selo Masque Records, que faz 20 anos. Abrindo a noite, Alex Martinho e banda, com 30 anos de uma carreira solo como guitarrista instrumental-rock e música instrumental progressiva, além de uma grande discografia na bagagem – o guitarrista também chegou a integrar a banda de Celso Blues Boy, um dos ícones do Blues brasileiro.

Nesse show, o guitarrista irá apresentar uma coletânea com o melhor deo seu trabalho instrumental, com fortes influências de bandas consagradas do cenário Rock Progressivo, como Rush e Pink Floyd.

E, por fim, a banda Sleepwalker Sun, notadamente influenciada pelo rock progressivo setentista e contemporâneo, com uma pegada mais pesada do universo do Rock Progressivo, em comemoração aos 20 anos de carreira.

“O CaRIOca ProgFestival mantém a tradição levar rock progressivo ao belo e acústico Theatro Municipal João Caetano”, comenta Cláudio Paula, produtor executivo e curador do festival. “Pelos palcos do CaRIOca ProgFestival, já estiveram presentes bandas do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rondônia e Pará. E este ano, estamos colocando Pernambuco. Um importante marco, nestas oito edições de um festival que passa a ser o principal cenário do rock progressivo no país”, conclui.