Oficinas de cordel promovem aprendizado e cultura no Cais do Sertão

Divulgação (Cordel ganha espaço no Recife com oficinas no Cais do Sertão)

O Museu da Pessoa está promovendo uma série de oficinas gratuitas no Recife, voltadas para a valorização da literatura de cordel e de outras expressões da cultura popular nordestina. As atividades acontecem como parte da programação da exposição Vidas em Cordel, em cartaz no Cais do Sertão, no Bairro do Recife, até 15 de dezembro.

A iniciativa reúne nomes de destaque como Isabelly Moreira, Caio do Cordel, Mestra Ana Lúcia do Coco, Luna Vitrolira, Mariane Bigio e Oliveira de Panelas. Alguns encontros são abertos ao público em geral, com inscrições feitas no próprio dia das oficinas, enquanto outros foram direcionados a estudantes de escolas públicas selecionadas.

A primeira atividade será nesta quinta-feira (2), conduzida por Isabelly Moreira, de São José do Egito. A oficina, chamada A Voz da Poesia: Mulheres que Versam, é voltada para mulheres a partir dos 18 anos e busca dialogar entre tradição e contemporaneidade, abordando temas como cotidiano, afetos, questões sociais e ambientais.

Também estão previstas oficinas de dança e música, como a de Mestra Ana Lúcia do Coco, marcada para 18 de outubro, e a de Luna Vitrolira, no dia 30 do mesmo mês, que apresentará a glosa, modalidade de poesia popular rimada e improvisada. Já em novembro, o repentista Oliveira de Panelas fará uma apresentação especial, unindo cantoria, declamação e cordel.

Além das atividades no Cais do Sertão, oficinas serão realizadas em escolas públicas da capital, como a Escola Municipal do Pilar e a Escola Estadual Alfredo Freyre, fortalecendo a proposta de levar a literatura popular a diferentes públicos.

A exposição Vidas em Cordel, que acompanha a programação, apresenta painéis ilustrados com xilogravuras, minibiografias e cordéis dedicados a personalidades brasileiras. A mostra já passou por outros cinco estados e chega ao Recife com homenagens a nomes locais como Paulo Freire, Di Melo, Ana Lúcia do Coco e Aninha Ferraz.

