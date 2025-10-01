Gal Costa ganha lançamento póstumo com registros inéditos do seu último show

Gal Costa fez sua última apresentação em 2022, no Coala Festival (Foto: Roncca/Divulgação)

Em meio às comemorações dos 80 anos que Gal Costa faria, se ainda estivesse nesse plano, a gravadora Biscoito Fino lançou nas plataformas digitais um single triplo com registros inéditos extraídos de sua já histórica apresentação no Coala Festival. Naquele que foi seu último show, a cantora comemorou nada menos que 56 anos de carreira fonográfica. A apresentação aconteceu no dia 17 de setembro de 2022, no Memorial da América Latina, que fica em São Paulo.



A chegada simultânea desses três singles funciona como um prelúdio para o aguardado álbum póstumo As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala), cujo lançamento está marcado para o próximo dia 17. Os registros preservam de forma vívida a energia e a emoção da performance de Gal no festival, que acabou consagrada como sua despedida dos palcos.



Como convidados especiais naquele dia, os cantores Rubel e Tim Bernardes dividem os vocais com Gal. As parcerias renderam versões para Como 2 e 2, clássico de Caetano Veloso, e Vapor Barato, o hino criado por Jards Macalé e Waly Salomão. Completando a trinca está a emblemática Brasil (George Israel, Nilo Romero e Cazuza). Surpreendentemente, a faixa ganha aqui a sua primeira gravação ao vivo pela voz de Gal.



O álbum As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala) promete ser um tributo à altura da trajetória da artista. A tracklist reúne composições de alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Chico Buarque, Dorival Caymmi e Tom Jobim, além dos já citados. O roteiro foi cuidadosamente elaborado para passear por diferentes fases de sua carreira, incluindo até mesmo alguns lados B de sua vasta discografia — que teve início em 1965, com o compacto simples em que assinava Maria da Graça. O show foi mostrado no Teatro Guararapes, em 19 de março de 2022.