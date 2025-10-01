Gal Costa ganha lançamento póstumo com registros inéditos do seu último show
Três faixas inéditas da última performance da eterna Gal Costa chegaram às plataformas às vésperas da data do seu aniversário
Publicado: 01/10/2025 às 04:00
Gal Costa fez sua última apresentação em 2022, no Coala Festival (Foto: Roncca/Divulgação)
Em meio às comemorações dos 80 anos que Gal Costa faria, se ainda estivesse nesse plano, a gravadora Biscoito Fino lançou nas plataformas digitais um single triplo com registros inéditos extraídos de sua já histórica apresentação no Coala Festival. Naquele que foi seu último show, a cantora comemorou nada menos que 56 anos de carreira fonográfica. A apresentação aconteceu no dia 17 de setembro de 2022, no Memorial da América Latina, que fica em São Paulo.
A chegada simultânea desses três singles funciona como um prelúdio para o aguardado álbum póstumo As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala), cujo lançamento está marcado para o próximo dia 17. Os registros preservam de forma vívida a energia e a emoção da performance de Gal no festival, que acabou consagrada como sua despedida dos palcos.
Como convidados especiais naquele dia, os cantores Rubel e Tim Bernardes dividem os vocais com Gal. As parcerias renderam versões para Como 2 e 2, clássico de Caetano Veloso, e Vapor Barato, o hino criado por Jards Macalé e Waly Salomão. Completando a trinca está a emblemática Brasil (George Israel, Nilo Romero e Cazuza). Surpreendentemente, a faixa ganha aqui a sua primeira gravação ao vivo pela voz de Gal.
O álbum As Várias Pontas de uma Estrela (Ao Vivo no Coala) promete ser um tributo à altura da trajetória da artista. A tracklist reúne composições de alguns dos maiores nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Chico Buarque, Dorival Caymmi e Tom Jobim, além dos já citados. O roteiro foi cuidadosamente elaborado para passear por diferentes fases de sua carreira, incluindo até mesmo alguns lados B de sua vasta discografia — que teve início em 1965, com o compacto simples em que assinava Maria da Graça. O show foi mostrado no Teatro Guararapes, em 19 de março de 2022.