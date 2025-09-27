No Chile, 'Ainda Estou Aqui' é premiado como o Melhor Filme Ibero-americano

Grande vencedor do primeiro Osca brasileiro, 'Ainda Estou Aqui' foi consagrado com seu 66ª prêmio

(Divulgação)

Neste sábado (27), Ainda Estou Aqui recebeu seu mais uma honraria em sua jornada que já soma mais de 60 troféus. Desta vez, o filme de Walter Salles levou a primeira edição do Prêmio Lihuén de Melhor Filme Ibero-americano daa Academia de Artes Cinematográficas do Chile, recebido pela produtora Maria Carlota Bruno.

"O reconhecimento é ainda mais especial por se tratar da primeira edição de um prêmio que celebra o cinema falado em português e espanhol. Descobri que 'lihuén' significa 'luz' em mapuche. Que bonito que Ainda Estou Aqui receba um prêmio com esse nome, pois o filme busca iluminar a história de Eunice Paiva e sua família e, através dela, a de tantas famílias que sofreram na ditadura", falou em seu discurso.

Protagonizado por Fernanda Torres, o filme adaptado do livro homônimo de Rubens Paiva segue um dos mais premiados da história do cinema brasileiro.