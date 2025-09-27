No Chile, 'Ainda Estou Aqui' é premiado como o Melhor Filme Ibero-americano
Grande vencedor do primeiro Osca brasileiro, 'Ainda Estou Aqui' foi consagrado com seu 66ª prêmio
Publicado: 27/09/2025 às 19:49
(Divulgação)
Neste sábado (27), Ainda Estou Aqui recebeu seu mais uma honraria em sua jornada que já soma mais de 60 troféus. Desta vez, o filme de Walter Salles levou a primeira edição do Prêmio Lihuén de Melhor Filme Ibero-americano daa Academia de Artes Cinematográficas do Chile, recebido pela produtora Maria Carlota Bruno.
"O reconhecimento é ainda mais especial por se tratar da primeira edição de um prêmio que celebra o cinema falado em português e espanhol. Descobri que 'lihuén' significa 'luz' em mapuche. Que bonito que Ainda Estou Aqui receba um prêmio com esse nome, pois o filme busca iluminar a história de Eunice Paiva e sua família e, através dela, a de tantas famílias que sofreram na ditadura", falou em seu discurso.
Protagonizado por Fernanda Torres, o filme adaptado do livro homônimo de Rubens Paiva segue um dos mais premiados da história do cinema brasileiro.