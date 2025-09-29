Exposição de Samira Pavesi chega à Galeria Janete Costa

A visitação é gratuita e ocorre de 3 a 30 de outubro, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu

(Foto: Ingrid Welida)

Com 40 obras inéditas entre pinturas, esculturas, fotografias e assemblagens, Samira Pavesi apresenta ao público pernambucano um projeto pensado especialmente para o Estado, sob curadoria de Steve Coimbra e texto de Daniela Avellar, com a exposição 'O que Ecoa por Entre Vazios', com vernissage no dia 2 de outubro, às 18h. A visitação é gratuita e ocorre de 3 a 30 de outubro, na Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu.



Samira, que já morou no Recife, destaca a ligação afetiva com a cidade e a importância de voltar com um projeto tão significativo. “O Recife respira arte e possui um público que valoriza essa efervescência”, afirma a artista.

A exposição também marca o retorno da Galeria Janete Costa após um período de manutenção, um momento importante para a cena cultural da cidade. Pedro de Renor, da Direção Criativa da Viva do Brasil, expressa seu entusiasmo: “Reiniciar esse momento de exposições recebendo Samira Pavesi é um prazer”.