Henry e Klauss apresentam números inéditos de ilusionismo no Teatro Guararapes

Henry e Klauss colecionam recordes de ilusionismo (Foto: Igor do Ó/Divulgação)

São do Brasil os ilusionistas apontados como os maiores da América Latina. E não é por acaso. Os mineiros Henry e Klauss colecionam três menções no Livro dos Recordes com feitos que pareceriam impossíveis, como passar mais de quatro horas levitando em plena Avenida Paulista, em 2019. Números como esse serão apresentados no Teatro Guararapes, neste sábado e no domingo, em quatro sessões de Illusion Show, espetáculo que surpreende com teletransporte, efeitos visuais e até um helicóptero que surge em cena.

“Viralizamos no mundo inteiro. Ninguém imaginava que dois loucos ficariam tanto tempo levitando. Paramos o trânsito de São Paulo e foi um momento marcante na nossa carreira”, diz a dupla, que largou o universo da engenharia e do direito para virar especialista em desafiar o impossível de forma inteligente e tecnológica, dando uma visão moderna ao tradicional profissional da mágica.

Henry e Klauss já foram vistos em mais de 20 países por um público superior a 2,5 milhões de pessoas. No mesmo Teatro Guararapes em que estarão neste fim de semana, ganharam aplausos e olhos arregalados de 11 mil crianças e adultos que lá estiveram 2024.

Na TV, expandiram horizontes com quadros especiais no Fantástico e Domingão com Huck e, recentemente, com o especial Mestres da Mágica, no Disney+. Colecionam prêmios e também impressionaram os exigentes jurados do America’s Got Talent, um dos programas de maior audiência dos Estados Unidos.

“Sempre trazemos coisas novas para o palco, mas é um esforço grande, que envolve um longo processo criativo. Cada número demora de seis a sete meses para ser criado. No palco, dura três minutos. São anos de vida resumidos em umahora”,contam

