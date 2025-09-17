Clássicos de Petrúcio Amorim viram concerto no Instituto Ricardo Brennand

Petrúcio Amorim é homenageado no Festival São João Sinfônico (Foto: TFN Fotos)

Todo pernambucano já ouviu - e provavelmente dançou - alguns dos versos marcantes de Petrúcio Amorim. Um dos grandes poetas da nossa música, o artista de Caruaru será homenageado no Festival São João Sinfônico nesta quarta e quinta, no Instituto Ricardo Brennand, dentro das comemorações de 23 anos do espaço cultural. Músicas como “Tareco e mariola”, “Anjo querubim”, “Meu cenário”, “Confidências”, “Parte da minha vida” e “Filho do dono” ganham um arranjo especial, executado pela Orquestra de Câmara de Pernambuco, sob regência do maestro e diretor artístico José Renato Accioly.

Além do próprio Petrúcio, que participou da seleção das composições, a quarta edição do festival criado pela produtora Carla Navarro convida cantoras para entoar as canções. Na primeira noite, sobem ao palco Solange Almeida - que receberá o título de Cidadã Pernambucana poucas horas antes - e Joyce Alane. Na segunda, as participações especiais são de Flaira Ferro, Letícia Bastos e As Januárias, na segunda. Ambas terão o sanfoneiro Beto Hortis como solista e ainda o Balé Cultural de Pernambuco. Cada data terá uma atração erudita para a abertura: o Quinteto Parambuco, grupo de sopros, e o violonista Renato Bandeira, respectivamente.

O festival celebra os 40 anos de lançamento do LP “Doce pecado”, que mesclava rock, xote, afoxé, baião, toadas e galopes. “É um desafio para mim e isso é bom, eu gosto. É um presente, acho que todo artista da música queria passar por um lado desse, de mostrar seu trabalho dentro de uma orquestra. Antes de todos esses instrumentos eletrônicos, há centenas de anos, a orquestra estava lá. É muito emocionante e gratificante”, recorda o artista, cuja relação com a música começou bem antes do primeiro álbum, aos 9 anos. O público terá a oportunidade de ouvir ainda a inédita “Tamanho verão”, composta quando ele tinha apenas 16 anos, em parceria com Josias Albuquerque.

Os arranjos sinfônicos são executados por uma orquestra formada por 31 músicos no São João Sinfônico, projeto apoiado pelo Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura (Funcultura PE) e com patrocínio da Agemar. Sem o convite à dança feito pelas marcações aceleradas do forró, xote e baião, é possível apreciar mais detalhadamente a poesia e a melodia de cada canção. “A ideia é, ao misturar a tradição junina com a tradição da música sinfônica, a gente potencializar a beleza desses dois universos”, conta José Renato Accioly.

Além das apresentações musicais, o projeto mantém o caráter formativo com dois concertos-aula. São abertos a pessoas de qualquer idade, com ou sem conhecimento técnico prévio em música, e os ingressos são retirados na hora. Nos encontros, o maestro José Renato Accioly mostra os sons e desvenda os segredos de cada instrumento separadamente, como peças de um quebra-cabeça que, quando montadas, formam uma obra-prima. É uma experiência singular para entender como eles se reúnem nos naipes das orquestras e criam as harmonias.

“Homenagear Petrúcio Amorim nos 40 anos dele é um prazer, privilégio, uma honra, mas é também uma obrigação para um festival como o São João Sinfônico. Petrúcio é um dos maiores compositores de música junina, uma dos maiores compositores populares do nosso estado. O São João Sinfônico não poderia deixar isso passar”, comenta a produtora Carla Navarro, idealizadora do festival, que já teve participações de Quinteto Violado, SaGRAMA, Silvério Pessoa, Maciel Melo e do próprio Petrúcio.

