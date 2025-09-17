Rodrigo Sha leva brasilidade às pistas com influências de jazz e eletrônica no álbum 'Hoje'

Lançamento apresenta Rodrigo Sha em um momento de maturidade artística e projeção internacional

Rodrigo Sha traz composições autorais no trabalho (Foto: Felipe De Bretas)

O projeto musical Copenema nasceu do encontro entre a brasilidade de Rodrigo Sha, compositor e multi-instrumentista carioca, e a sofisticação de produtores europeus, em especial dinamarqueses ligados à cena eletrônica e de jazz. A direção é assinada por Kenneth Bager, produtor e DJ dinamarquês à frente da gravadora Music For Dreams.

Parte das composições foi desenvolvida em estúdio, em Copenhagen, na Dinamarca, em um processo que uniu a vivência brasileira de Sha à experiência internacional dos parceiros. O resultado é o álbum Hoje, com 12 faixas – 11 autorais e uma releitura em bossa-jazz de *Love Is in the Air*.

Além de assinar as letras, Rodrigo Sha toca saxofone, flauta e voz no disco, que também conta com colaborações de artistas como DJ Disse, Walter Default, DJ Pippi, Grasskirt, Olio, The Swan and the Lake, Kenneth Bager, Reinhard Vanbergen e Gabriel Moura.

Segundo Zé Ricardo, vice-presidente artístico do Rock in Rio e do The Town Festival, o trabalho mostra um Sha maduro e conectado ao mundo. “Copenema é um disco solar, cheio de ótimos grooves e melodias ricas. O violão, que conduz o swing na maioria das faixas, tem um delicioso sabor carioca que se conecta com o mundo”, disse.

Com temas que abordam amizade, amor, tempo e encontros, o álbum apresenta sonoridade alegre e ritmada, que reflete o diálogo entre diferentes culturas e linguagens musicais.