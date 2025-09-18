Mel Lisboa revive Rita Lee em musical no Teatro Luiz Mendonça

Mel Lisboa interpreta Rita Lee há 11 anos com aval da própria artista (Foto: João Caldas / Divulgação)

A franja icônica, os óculos redondos e os cabelos de fogo foram apenas a porta de entrada para que Mel Lisboa embarcasse na missão de se tornar a saudosa Rita Lee, em uma das jornadas mais significativas de sua carreira. Em uma atuação que conquistou a própria rainha do rock brasileiro, Mel consolida o ofício a cada nova sessão do musical Rita Lee – Uma Autobiografia Musical. A peça desembarca no Recife para uma curta temporada no Teatro Luiz Mendonça, no Parque Dona Lindu. As apresentações acontecem nesta quinta-feira e sexta, às 20h; no sábado, às 16h e 20h; e no domingo, às 15h e 18h.

Com direção de Márcio Macena e Débora Dubois, Rita Lee – Uma Autobiografia Musical reúne trinta clássicos da sua discografia, como Banhos de Espuma e Agora Só Falta Você, e apresenta, por um lado, a mulher libertária, rebelde e feminista; de outro, a história de amor com Roberto de Carvalho (vivido por Bruno Fraga), seu parceiro de vida e arte por quatro décadas. A passagem do tempo é sutilmente marcada pelas quatro transformações de peruca realizadas em cena, cada uma simbolizando uma fase da vida de Rita.

O ano era 2014 quando Mel Lisboa estreou no espetáculo Rita Lee Mora ao Lado. Mal sabia ela que a plateia reservava uma surpresa extraordinária. A Ovelha Negra apareceu sem avisar no teatro, não para julgar, mas para celebrar. Ela aprovou a performance e tornou-se espectadora assídua. “Saber que a própria Rita avalizou meu trabalho me deixa segura para apresentá-lo”, celebra a atriz, em conversa exclusiva com o Viver.

Diferentemente do projeto anterior, esta montagem se baseia no best-seller autobiográfico que Rita Lee lançou em 2016. A gênese do musical ocorreu no processo de imersão de Mel com o biógrafo Guilherme Samora para gravar uma versão em audiolivro, após um convite pessoal da cantora. Naquele momento, surgiu a convicção de que aquela narrativa clamava por um palco. “Ao apresentarmos a ideia, ela confirmou que era exatamente isso que queria”, recorda a atriz, que desde agosto já passou por cinco cidades nesta nova temporada.

Assim como Mel foi inspirada por Rita, ela retribui esse legado impactando novas gerações. Seu trabalho em A Presença de Anita (2001) foi tão marcante que deu origem ao nome artístico da cantora Anitta. Essa capacidade de influenciar e ser influenciada percorre sua trajetória, culminando agora na reverência teatral à sua maior musa, cuja despedida em 2023 fez a sua missão mais densa e comovente. “Muitas pessoas me dizem que nunca foram a um show da Rita e, hoje, me agradecem por vê-la no palco através de mim”, destaca ela.

Para a atriz, o palco opera um milagre cotidiano. Muito mais que fantasia, é um território sagrado onde a memória e a energia de Rita permanecem vivas. “É uma grande responsabilidade, mesmo sabendo que o legado da Rita continuaria independentemente de mim. O que eu trago é uma presença física, que é o que torna o teatro mágico”, destaca. Dessa forma, o espírito libertário de Rita Lee ressoará mais uma vez.