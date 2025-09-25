Floresta dos Mistérios leva musical infantil ao palco da Caixa Cultural Recife

Espetáculo 'Floresta dos Mistérios' convida crianças e adultos para sessões que seguem até o dia 5 de outubro na Caixa Cultural Recife

(Foto: Silvia Machado)

Em meio a cantos da mata, criaturas encantadas e uma missão urgente para salvar a natureza, o musical infantil Floresta dos Mistérios transforma o palco da Caixa Cultural Recife em um universo mágico onde tudo é possível, inclusive mudar o mundo.

Desta quinta (25) até 5 de outubro, o espetáculo convida crianças e adultos a embarcarem numa aventura cênica recheada de música ao vivo, bonecos expressivos e figuras do folclore brasileiro, em uma jornada lúdica que fala sobre preservação ambiental, diversidade e inclusão com leveza e imaginação.

A história gira em torno de três crianças: Bel, Rafa e Duda. Elas descobrem um plano ameaçador: o prefeito da fictícia Micrópolis quer destruir a floresta para construir a maior fábrica de celulares do mundo. A partir daí, inicia-se uma aventura cheia de descobertas, onde personagens como Saci Pererê, Iara e Boitatá entram em cena para mostrar o poder da união em defesa da natureza. O espetáculo propõe uma reflexão divertida e sensível sobre preservação ambiental, diversidade cultural e inclusão.

“O teatro musical tem um papel essencial na formação cultural das novas gerações. Por meio da arte, podemos ensinar a importância de valorizar a diversidade, trabalhar a inclusão e reforçar no imaginário infantil os ícones do nosso folclore”, afirma a produtora Bia Ribeiro, que acredita no poder do palco como ferramenta de educação afetiva.

Com músicas originais assinadas por Márcio Araújo (um dos criadores do Cocoricó) e Tato Fischer (ex-Secos & Molhados), o espetáculo traz também a riqueza visual dos 20 bonecos criados por Márcio Pontes, manipulados por um elenco afinado que canta e interpreta ao vivo: Clayton Bonardi, Daniela Schitini, Débora Vivan, Joaz Campos, Marcio Araújo, Matilde Menezes e Thalita Passos. A atriz Lavínia Pannunzio participa como narradora.

Além do conteúdo artístico, o musical se destaca por sua acessibilidade: todas as sessões contam com interpretação em Libras e audiodescrição, reforçando o compromisso com a inclusão desde a infância. As sessões acontecem às sextas-feiras, às 15h, e aos sábados e domingos, às 11h, com ingressos a R$20 (inteira) e R$10 (meia-entrada) à venda no Sympla. Clientes Caixa têm gratuidade nas sessões dos dias 26 de setembro e 3 de outubro.

A passagem do espetáculo pela capital pernambucana oferece também um espaço voltado à formação artística. Nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, das 18h às 21h, será realizado o Workshop de Gestão e Produção Cultural Criativa, com mediação da produtora cultural Bia Ribeiro. A oficina gratuita é destinada a artistas, produtores e coletivos culturais a partir dos 18 anos, com carga horária total de 6 horas.

Serão abordadas estratégias de planejamento criativo e colaborativo, captação de recursos, uso de tecnologias como inteligência artificial e ferramentas digitais de gestão cultural, além de como alinhar projetos aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS) e aos princípios de ESG.



“O workshop é um espaço de troca prática e acessível para quem faz cultura todos os dias. Vamos discutir ferramentas, estratégias e caminhos para tirar ideias do papel e fortalecer projetos. Estão todos convidados a se inscrever e participar dessa experiência coletiva”, convida Bia.